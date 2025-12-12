तिरंगे में लिपटकर आया कोडरमा के लाल का शव, सलामी के साथ दी गई अंतिम विदाई

संवाद सहयोगी, कोडरमा। श्रीनगर के निशात करपूरा ब्राने में नाका ड्यूटी के दौरान बुधवार देर रात गोली लगने से मृत सीआरपीएफ जवान सुजीत कुमार का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके पैतृक गांव देवीपुर, मरकच्चो पहुंचा।

मरकच्चो प्रखंड के देवीपुर निवासी 27 वर्षीय सुजीत कुमार का शव रात में नवलशाही थाना में रखा गया था, जहां से आज सुबह सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के जवान तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर लेकर उनके घर पहुंचे।

शव के गांव पहुंचते ही कोहराम मच गया। परिजनों के रोने-बिलखने के बीच सैकड़ों ग्रामीणों ने सुजीत की अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया।

आवास से धोबियाडीह नदी स्थित मुक्तिधाम तक शवयात्रा निकाली गई। इस शवयात्रा में लोगों का कारवां उमड़ पड़ा। मुक्तिधाम में सीआरपीएफ जवानों ने गन से सलामी देकर सुजीत को अंतिम विदाई दी।

बता दें कि सुजीत कुमार वर्ष 2023 में सीआरपीएफ की 54वीं बटालियन में भर्ती हुए थे और फिलहाल उनकी पोस्टिंग श्रीनगर के बाहरी इलाके निशात करपूरा में थी।

बताया जा रहा है कि बुधवार रात ड्यूटी के दौरान उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। हालांकि, इस मामले में अभी जांच चल रही है। मौके पर कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से एसडीपीओ अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम मौजूद रही। फिलहाल सुजीत की मौत के कारणों को लेकर कोई अधिकारी बयान देने से परहेज कर रहे हैं।