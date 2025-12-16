Koderma आयरन बायलर में धमाका, ग्रिजली विद्यालय के 5 कर्मी घायल

संवाद सहयोगी, जागरण, कोडरमा। कोडरमा जिले के तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत स्थित ग्रीजली विद्यालय में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। विद्यालय परिसर स्थित लॉन्ड्री में कपड़ा प्रेस करने के दौरान स्टीम बॉयलर अचानक फट गया। तेज धमाके के साथ हुए इस हादसे में वहां काम कर रहे पांच कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद विद्यालय परिसर में अफरा-तफरी मच गई। धमाके से झुलसे कर्मी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बॉयलर फटते ही उसमें भरा खौलता पानी और भाप चारों ओर फैल गई। इसकी चपेट में आकर लॉन्ड्री में काम कर रहे कर्मी बुरी तरह झुलस गए। कुछ कर्मी धमाके के झटके से दूर जा गिरे। घायलों की चीख-पुकार सुनकर अन्य कर्मचारी और विद्यालय स्टाफ मौके पर पहुंचे और तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया। यूनिफॉर्म की धुलाई-प्रेस का चल रहा था काम घायल गुड्डू कुमार रजक ने बताया कि वे सभी विद्यालय के आवासीय बच्चों और शिक्षकों की यूनिफॉर्म की धुलाई व प्रेस का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक बॉयलर ब्लास्ट हो गया।

हादसे में लॉन्ड्री इंचार्ज राजेश सिंह, प्रमोद रजक, गौतम रजक, राजेश प्रसाद और गुड्डू रजक घायल हुए हैं। निजी अस्पताल में भर्ती, दो की हालत गंभीर घटना के बाद सभी घायलों को विद्यालय के निजी वाहन से झुमरीतिलैया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार, दो कर्मियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।