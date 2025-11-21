Language
    Koderma News: ट्रक और कार में सीधी टक्कर, बिहार के नवादा निवासी तीन की स्थिति गंभीर

    By Shankardev Prasad Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 04:18 PM (IST)

    कोडरमा में एक ट्रक और कार की सीधी टक्कर में बिहार के नवादा के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। घायलों का इलाज गहन चिकित्सा इकाई में चल रहा है।

     सतगावां थाना क्षेत्र के ढाब में ट्रक और कार की सीधी टक्कर हो गई।

    संवाद सूत्र, सतगावां(कोडरमा)। सतगावां थाना क्षेत्र के ढाब में गुरुवार की रात ट्रक और कार की सीधी टक्कर हो गई। हादसा इतना जोरदार था कि फोर व्हीलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया।

    विपरीत दिशा से आ रहे वाहन आमने-सामने भिड़े

    ग्रामीणों के अनुसार, ट्रक नवादा की ओर से ईटा लेकर बसोडीह जा रहा था। इसी दौरान बसोडीह की ओर से आ रही एक फोर व्हीलर नवादा की तरफ बढ़ रही थी। कटैया पंचायत के ढाब के समीप अचानक दोनों वाहन आमने-सामने से टकरा गए। तेज रफ्तार और अंधेरे के कारण चालक वाहन नियंत्रित नहीं कर सके, जिससे भीषण दुर्घटना घटित हो गई।

    फोर व्हीलर के उड़े परखच्चे, ट्रक पलटा

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फोर व्हीलर के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी बुरी तरह मलबे में तब्दील हो गई। वहीं ट्रक भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। दुर्घटना स्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार, टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के ग्रामीण घरों से बाहर निकल आए और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े।

    तीन लोग गंभीर रूप से घायल, रेफर किया गया कोडरमा

    घटना में गंभीर रूप से घायल लोगों की पहचान नवादा निवासी अविनाश कुमार (42 वर्ष), राकेश कुमार (42 वर्ष) एवं परमेंद्र कुमार (45 वर्ष) के रूप में की गई है। तीनों को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावां पहुंचाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें कोडरमा रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

    पुलिस ने कार को किया जब्त, ट्रक अब भी पलटा पड़ा

    घटना की जानकारी मिलते ही सतगावां पुलिस मौके पर पहुंची और फोर व्हीलर (जेएच 01 ईजी 8743) को जब्त कर थाना ले आई। वहीं ट्रक समाचार लिखे जाने तक सड़क किनारे पलटा पड़ा हुआ था। उसकी सुरक्षा और निगरानी के लिए स्थानीय चौकीदार को नियुक्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है और दोनों वाहनों के चालकों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है।हादसे के बाद इलाके में भय और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस मार्ग पर रफ्तार नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएं, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।