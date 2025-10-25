Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कोडरमा में 11 साल के बच्चे का शव गड्ढे से बरामद, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

    By Gajendra Bihari Sinha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:10 PM (IST)

    कोडरमा में एक 11 वर्षीय बच्चे का शव गड्ढे से बरामद होने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

    prefferd source google
    Hero Image

    11 वर्षीय बच्चे का शव गड्ढे से बरामद, हत्या की आशंका। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। थाना क्षेत्र अंतर्गत बेकोबार उत्तरी अंबाटांड़ गांव में शनिवार को 11 वर्षीय एक बच्चे का शव गड्ढे से बरामद किया गया। मृतक की पहचान पिंटू कुमार, पिता पवन यादव के रूप में की गई है।

    इस घटना से पूरे गांव में दुख और भय का माहौल है। वहीं परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। मृतक की मां मधु देवी ने बताया कि दो दिन पूर्व अपने गाय को खेत में ढूंढने गई थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसी दौरान उनका बेटा पिंटू अपने फूफेरे भाई पीयूष के साथ घर से बाहर निकला था। काफी देर तक जब बच्चा वापस नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की।

    काफी तलाश के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। तत्पश्चात बालक की तस्वीर गांव के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया में साझा की गई, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।

    इसी बीच एक ग्रामीण ने बताया कि पिंटू को आखिरी बार घर से कुछ दूर स्थित एक पानी से भरे गड्ढे के आसपास देखा गया था। स्वजन मौके पर पहुंचे और गड्ढे में खोजबीन शुरू की।

    जब झग्गर डालकर तलाश की गई तो उसमें से पिंटू का शव निकला। शव मिलते ही परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता पवन यादव, जो मैसूर (कर्नाटक) में काम करते हैं, को रात में सूचना दी गई।

    वे शुक्रवार की रात गांव पहुंचे। उन्होंने बताया कि बच्चे के शव के कान और आंख से खून निकल रहा था, जिस कारण उन्हें हत्या की आशंका हो रही है। घटना की सूचना पाकर कोडरमा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

    स्थानीय पुलिस के अनुसार बच्चे की मौत के कारणों का खुलासा अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही हो पायेगा। स्वजनों से औपचारिक शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्ञात हो कि मृतक चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और कक्षा छह का छात्र था। इस दर्दनाक घटना से गांव में शोक की लहर है।