‘शादी करूंगा’ कहकर छात्रा को फंसाया, सरकारी टीचर बनते ही भागा; झुमरीतिलैया की वायरल लव स्टोरी

संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। तिलैया थाना क्षेत्र में एक अजब-गजब प्रेम कहानी अब विवाद और आरोपों की दास्तान बन गई है। यहां एक पूर्व प्राइवेट कोचिंग शिक्षक राजेश पर अपनी ही छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर धोखा देने का आरोप लगा है।

पीड़ित छात्रा के अनुसार, वह ओवरब्रिज के नीचे स्थित एक कोचिंग संस्थान में पढ़ती थी, जहां पढ़ाने वाले शिक्षक राजेश से उसकी नजदीकियां बढ़ीं और दोनों के बीच प्रेम संबंध पनपने लगे। शादी का भरोसा दिलाकर प्रेमजाल में फंसाया छात्रा का कहना है कि राजेश ने शादी का भरोसा दिलाकर उसे अपने प्रेमजाल में फंसाया। लेकिन कहानी ने तब नया मोड़ लिया जब राजेश की नियुक्ति सरकारी शिक्षक (सहायक आचार्य) के पद पर हो गई। इससे खुश होकर प्रेमिका अपने लिए हसीन सपने बुनने लगी।

लेकिन दूसरी तरफ सरकारी नौकरी मिलते ही राजेश का व्यवहार बदलने लगा और उसने छात्रा से शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे उसकी इस प्रेमिका व छात्रा के सपने चकनाचूर हो गए। न्याय की आस में पीड़िता सीधे तिलैया थाना पहुंची।

पुलिस ने बुलाया भागा शिक्षक मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी राजेश को फोन कर थाने बुलाया, लेकिन वह बुलावे को नजरअंदाज कर फरार रहा इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर थाने लाया और पूछताछ शुरू की।