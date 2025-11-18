Language
    Jharkhand Crime: बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर ग्राीमीणों ने उत्पाद विभाग की टीम पर बोला हमला, दो आरोपित को छुड़ा ले गए

    By Gajendra Bihari Sinha Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:32 PM (IST)

    झारखंड में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया। टीम दो संदिग्धों को पकड़कर ले जा रही थी, तभी ग्रामीणों ने हमला कर दोनों को छुड़ा लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है।

    सरकारी वाहन जिस पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया।

    संवाद सूत्र, चन्दवारा (कोडरमा) । तिलैया डैम ओपी क्षेत्र अंतर्गत सोमवार देर शाम कांटी गांव में अवैध शराब निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोडरमा उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। छापेमारी के बाद दो आरोपितों को लेकर वापस लाैटने के क्रम में उत्पाद विभाग की टीम में शामिल पुलिस कर्मियों के साथ ग्रामीणों द्वारा बदसूलकी करने, पुलिस वाहन पर पथराव कर शीशा तोडने एवं पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दोनों अवैध शराब कारोबारियों को जबरन रिहा कराने की घटना को अंजाम दिया गया।

    उत्पाद विभाग की टीम ने बड़की धमराय गांव निवासी अनिल महतो और धनुकी महतो को अवैध शराब निर्माण व बिक्री के मामले में हिरासत में लेकर कोडरमा लौट रही थी। अंधेरा होने की वजह से उत्पाद विभाग की टीम रास्ता भटक गई और वे बरही थाना क्षेत्र के तिलैया बस्ती के पास पंहुच गए।

    स्थानीय ग्रामीणों ने अचानक गांव में चोर घुसने और बच्चा चोरी कर भागने की अफवाह फैला दी। इस झूठे अफवाह फैलते ही गुड़ियों विजैया और तिलैया बस्ती के ग्रामीण जमा हो गए और उत्पाद विभाग की टीम के वाहन को से घेर लिया और पहले तो दो आरोपितों को हिरासत से छुड़कर ले गए और उसके बाद वाहन पर पथराव करते हुए टीम में शामिल जवानों के साथ मारपीट भी की और वर्दी फाड़ने का भी प्रयास किया गया।

    उत्पाद विभाग की टीम में शामिल जवानों के मुताबिक जानबूझकर बच्चा चोरी की अफवाह फैलाई गई, ताकि आरोपितों को हिरासत से भगाया जा सके। इस संबंध में बरही थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि कोडरमा उत्पाद विभाग द्वारा उक्त घटना को लेकर लिखित आवेदन दिया गया है।

    इधर, उत्पाद विभाग के अनुसार 11 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमे राजेश मोदी, रंजीत मोदी, मुन्ना मोदी तीनों बड़कीधमराय निवासी, नकुल कुमार और संतोष चंद्रवंशी तिलैया बस्ती, बरही थाना निवासी, अजय यादव, सचिन यादव, परमेश्वर यादव, सुरेंद्र पंडित, पंकज यादव, सुनील पंडित सभी करगईयो, बरही थाना निवासी के नाम शामिल है।