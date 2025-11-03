Language
    चाय की खातिरदारी कर उड़ा ले गया आईफोन, फर्नीचर हाउस का 'मालिक' निकला ठग!

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 04:42 PM (IST)

    झुमरीतिलैया में एक युवक को आईफोन बेचने के विज्ञापन के कारण ठगी का शिकार होना पड़ा। एक ठग ने ग्राहक बनकर उसे फर्नीचर हाउस में बुलाया, चाय पिलाई और फोन का लॉक खुलवाकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ऑनलाइन सौदों में सावधानी बरतने की सलाह दी है।

    चाय की खातिरदारी कर उड़ा ले गया आईफोन

    संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। सोशल मीडिया पर आईफोन बेचने का विज्ञापन देना युवक को भारी पड़ गया। फोन खरीदने के बहाने पहुंचे ठग ने पहले चाय पिलाई, शांति से मोबाइल का लॉक खुलवाया और तुरंत आने की बात कहा दुकान से निकाला और फिर वापस नहीं लौटा। मामला तिलैया थाना क्षेत्र के असनाबाद का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेलाटांड़ निवासी दीपक कुमार पुराना आईफोन मोबाइल बेचने के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया था। इसी दौरान अंकित नामक व्यक्ति ने फोन खरीदने की इच्छा जताई और उसे असनाबाद स्थित जी-7 फर्नीचर हाउस में बुलाया।

    फोन चेक करने के नाम पर लॉक खुलवाया

    दुकान पहुंचने पर युवक ने खुद को फर्नीचर हाउस का मालिक बताया और दीपक की खातीरदारी करते हुए चाय-पानी भी मंगवाया। बातचीत के दौरान उसने मोबाइल फोन चेक करने के नाम पर लॉक खुलवाया और दीपक से वहीं बैठने को कहा। इसके बाद वह दुकान के बाहर चला गया और काफी देर तक वापस नहीं लौटा। 

    शक होने पर दीपक ने दुकान कर्मचारियों से उसकी जानकारी पूछी तो पता चला कि आरोपित फर्नीचर हाउस का मालिक नहीं, बल्कि वहां खरीदारी करने आया आम ग्राहक था। ठगे जाने का एहसास होते ही दीपक सीधे तिलैया थाना पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराई। 

    सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपित की तस्वीरें प्राप्त कर ली हैं। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। 

    आईफोन खरीदने के लिए फर्नीचर हाउस में बुलाना, खुद को दुकान का मालिक बताकर वहां चाय पिलाना और बाद में आईफोन लेकर फरार होने का अनोखा तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन सौदा करते समय सावधानी बरतें और अजनबियों पर भरोसा न करें।