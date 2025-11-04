Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइफोन उड़ाने का नायाब तरीका, इंटरनेट मीडिया पर तय किया सौदा, विक्रेता को बुलाकर चाय पिलाई,फोन अनलॉक कराया फिर ...

    By Ravindra Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    एक युवक ने इंटरनेट मीडिया पर आइफोन बेचने का विज्ञापन देखकर विक्रेता से संपर्क किया। उसने विक्रेता को घर बुलाकर चाय पिलाई और फोन अनलॉक करा लिया। फिर वह फोन लेकर फरार हो गया। विक्रेता देखता ही रह गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    फर्नीचर हाउस का मालिक बता उड़ा ले गया आइफोन।

    संवाद सूत्र,झुमरीतिलैया (कोडरमा)। इंटरनेट मीडिया पर आइफोन बेचने का विज्ञापन देना युवक को भारी पड़ गया। फोन खरीदने के बहाने पहुंचा ठग ने युवक को पहले चाय पिलाई, इत्मीनान से फोन का लाक खुलवाया और तुरंत आने की बात कहकर दुकान से निकाल गया। फिर वापस नहीं लौटा। मामला तिलैया थाना क्षेत्र के असनाबाद का है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेलाटांड़ निवासी दीपक कुमार ने अपना पुराना आइफोन बेचने के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा लिया था। इसी दौरान अंकित नामक व्यक्ति ने फोन खरीदने की इच्छा जताई और उसे असनाबाद स्थित जी-7 फर्नीचर हाउस में बुलाया।

    खुद को फर्नीचर हाउस का मालिक बता बनाया ठगी का शिकार

    दुकान पहुंचने पर युवक ने खुद को फर्नीचर हाउस का मालिक बताया और दीपक की खातिरदारी करते हुए चाय-पानी भी मंगवाया। बातचीत के दौरान उसने मोबाइल फोन चेक करने के नाम पर लाक खुलवाया और दीपक से वहीं बैठने को कहा।

    इसके बाद वह दुकान के बाहर चला गया और काफी देर तक वापस नहीं लौटा। शक होने पर दीपक ने दुकान कर्मचारियों से उसकी जानकारी मांगी तो पता चला कि वह फर्नीचर हाउस का मालिक नहीं, बल्कि वहां खरीदारी करने आया आम ग्राहक था।

    सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस पहचान करने में जुटी

    ठगे जाने का एहसास होने पर दीपक सीधे तिलैया थाना पहुंचा और लिखित शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपित की तस्वीरें प्राप्त कर ली हैं।

    पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपित की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। आइफाेन खरीदने के लिए फर्नीचर हाउस में बुलाना, खुद को दुकान का मालिक बताकर वहां चाय पिलाना और बाद में आइफोन लेकर फरार होने का अनोखा तरीका लोगों के बीच चर्चा का विषय बना है।

    पुलिस ने लोगों से अपील की है कि आनलाइन सौदा करते समय सावधानी बरतें और अजनबियों पर भरोसा न करें। उन्हें ठीक से जान परख लें, हड़बड़ी आपके लिए घातक हो सकता था। 