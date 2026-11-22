संवाद सूत्र, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल पर तेज आवाज में बात करना, लंबे समय तक फोन पर लगे रहना और स्पीकर पर गाने या वीडियो चलाना यात्रियों को भारी पड़ सकता है। सहयात्रियों की सुविधा और शांतिपूर्ण यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने मोबाइल के इस्तेमाल पर सख्ती के निर्देश दिए हैं।

ट्रेन और रेलवे स्टेशन परिसर में तेज आवाज में बात करने या मोबाइल के स्पीकर पर गाने और वीडियो चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हिंदी और अंग्रेजी में यात्रियों को किया जाएगा जागरूक रेलवे अधिनियम के तहत ऐसे आचरण को अन्य यात्रियों के लिए परेशानी पैदा करने वाला माना गया है। नियम के उल्लंघन पर एक हजार रुपये तक जुर्माना और छह महीने तक जेल की सजा का प्रावधान है। रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद सभी रेल मंडलों से नियमों का प्रभावी पालन कराने को कहा गया है।

रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी और अंग्रेजी में नियमित रूप से यात्रियों को जागरूक किया जाएगा। ट्रेनों में भी जहां संभव होगा, उद्घोषणा कर यात्रियों से तेज आवाज में बात न करने और स्पीकर पर गाने या वीडियो न चलाने की अपील की जाएगी।

एसी कोच में लगाए जाएंगे जागरूकता पोस्टर रेलवे ने स्टेशनों के प्रमुख स्थानों और ट्रेनों के भीतर जागरूकता पोस्टर व स्टीकर लगाने के निर्देश दिए हैं। खास तौर पर वातानुकूलित (एसी) कोच में ऐसे संदेश प्रमुखता से लगाए जाएंगे। यात्रियों को गाने और वीडियो सुनने के लिए ईयरफोन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी। साथ ही मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में रखने अथवा रिंगटोन की आवाज कम करने का अनुरोध होगा।