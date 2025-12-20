Indian Railway: डबलिंग कार्य से बदला ट्रेनों का रूट, कई स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। उत्तर-पश्चिम रेलवे के बीकानेर मंडल में चल रहे डबलिंग कार्य के मद्देनजर कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनों को अस्थायी रूप से मार्ग परिवर्तित कर चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार यात्रियों की सुविधा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सियालदह–बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12259) 21 एवं 22 जनवरी 2026 को रेवाड़ी–जयपुर–मेड़ता रोड मार्ग से संचालित होगी।

इस दौरान ट्रेन का अलवर, जयपुर एवं डेगाना स्टेशनों पर अस्थायी ठहराव रहेगा। वहीं बीकानेर–सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 12260) 22 एवं 23 जनवरी 2026 को बीकानेर–मेड़ता रोड मार्ग से चलेगी तथा डेगाना, जयपुर एवं अलवर में अस्थायी ठहराव दिया जाएगा।