    कोडरमा में बारिश ने डुबोई दुर्गा पूजा की रौनक, सड़कें बनीं तालाब, पानी में डूब गई गाड़ियां

    By Anup Kumar Sinha Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 09:14 AM (IST)

    कोडरमा में दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश ने रौनक फीकी कर दी। झुमरी तिलैया के महाराणा प्रताप चौक के पास सड़क पर जलभराव हो गया जिससे कई वाहन डूब गए। हाल ही में बने फोरलेन सड़क के घटिया निर्माण और नाले के अतिक्रमण को जलभराव का कारण बताया जा रहा है। बारिश की वजह से पूजा पंडालों और बाजारों में भीड़ कम रही जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ।

    कोडरमा में बारिश ने डुबोई दुर्गा पूजा की रौनक

    संवाद सहयोगी, झुमरी तिलैया(कोडरमा)। दुर्गा पूजा की रौनक इस बार वर्षा ने फीकी कर दी। बुधवार शाम से लेकर देर रात तक हुई तेज बारिश ने झुमरी तिलैया के महाराणा प्रताप चौक स्थित सर्विस लेन और मुख्य सड़क की एक लेन को पूरी तरह जलमग्न कर दिया।

    देखते ही देखते वहां खड़ी एक दर्जन से अधिक चार पहिया वाहन पानी में डूब गए। अचानक बनी इस स्थिति ने पूजा की खुशी को मायूसी में बदल दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि हाल ही में बने फोरलेन सड़क के घटिया निर्माण और नाले के अतिक्रमण के कारण जल निकासी की व्यवस्था ध्वस्त हो गई है।

    सड़क बना तालाब

    यही वजह है कि थोड़ी-सी वर्षा में ही सड़क (एनएच 20) तालाब का रूप ले लेती है। बुधवार रात तो स्थिति ऐसी बनी कि यहां बने क्रासिंग से लोगों को सड़क पार करने में भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी।

    बारिश का असर पूजा पंडालों और बाजार पर भी साफ दिखा। जहां आमतौर पर महोत्सव के दिनों में भीड़ उमड़ती है, वहीं इस बार सन्नाटा पसरा रहा। श्रद्धालु दर्शन और घूमने नहीं निकल पाए, जिससे लोगों में निराशा देखी गई।

    व्यापारियों को भी भारी नुकसान

    वहीं मेले में लगने वाले छोटे दुकानदारों और व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। गुरुवार विजयदशमी के सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए हैं और हल्की वर्षा हो रही है।

    मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव की वजह से बारिश का यह दौर अगले एक-दो दिनों तक जारी रह सकता है। ऐसे में पूजा और मेला आयोजकों की चिंता और बढ़ गई है। भक्त और कारोबारी दोनों ही इस अनचाही वर्षा से खासे मायूस हैं।