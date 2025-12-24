पत्नी से मिलने गयाजी जा रहे थे पंकज कुमार, ट्रेन में चढ़ने के दौरान आया हार्ट अटैक; मौत
झारखंड के कोडरमा में पंकज कुमार अपनी पत्नी से मिलने गयाजी जा रहे थे। ट्रेन में चढ़ने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिससे उनकी मौत हो गई। यह घटना दिल ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, कोडरमा/मरकच्चो। धनबाद-गया रेलखंड के कोडरमा जंक्शन पर सोमवार रात मरकच्चो प्रखंड कार्यालय के लिपिक पंकज कुमार (49) का अचानक निधन हो गया। पंकज कुमार बिहार के नवादा जिले के गोंदापुर के निवासी थे। उनकी पत्नी गया जिले के सरकारी विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार रात पंकज कुमार 13151 कोलकाता-जम्मूतवी एक्सप्रेस से अपनी पत्नी से मिलने 'गया जंक्शन' जाने के लिए कोडरमा स्टेशन पहुंचे थे। कोडरमा स्टेशन पहुंचने के समय ट्रेन चलने ही वाली थी। ट्रेन पकड़ने के प्रयास में पंकज कुमार दौड़ने के क्रम में गिर पड़े और बेहोश हो गए।
स्टेशन पर मौजूद लोग और आरपीएफ के जवानों ने उन्हें तुरंत उठाया और पास के निजी क्लीनिक में ले गए। वहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों के अनुसार हृदयगति रुकने से उनकी मौत हुई।
मंगलवार को घटना की जानकारी मिलते ही मरकच्चो प्रखंड के बीडीओ, कर्मचारी और जिले के अन्य अधिकारी सदर अस्पताल पहुंचे। पंकज कुमार के आकस्मिक निधन से प्रखंड कार्यालय में शोक की लहर फैल गई।
दिवंगत आत्मा की शांति के लिए मंगलवार को मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सभी ने दो मिनट का मौन रखकर पंकज कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।सभा में वक्ताओं ने पंकज कुमार को कर्मठ, मिलनसार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी बताया और उनके असमय निधन को प्रखंड कार्यालय के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
शोक सभा में प्रखंड प्रमुख विजय कुमार सिंह, बीडीओ हुलास महतो, अंचलाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा, बीपीओ रवि शंकर, सीआई नीतीश कुमार यादव, राजेश यादव सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
प्रखंड प्रशासन ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की। पंकज कुमार का आकस्मिक निधन न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि प्रखंड कार्यालय के सहयोगियों और स्थानीय प्रशासन के लिए भी गहरा शोक है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।