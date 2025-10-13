Gold-Silver Rate: सोने-चांदी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, धनतेरस को लेकर बाजार में हलचल

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया। दीपावली से पहले सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोमवार को चांदी का भाव अपने अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,260 रुपये प्रति किग्रा (जीएसटी सहित) पर पहुंच गया, वहीं 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,28,400 रुपये का हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कीमतों में तेजी से ग्राहक फिलहाल संभलकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे बाजार में सामान्य दिनों की तुलना में सन्नाटा देखा गया। विशेषज्ञों के अनुसार, सोने में अप्रैल से अब तक करीब 28,400 रुपये की बढ़त देखी गई है, जबकि चांदी में मात्र छह महीने में लगभग 60,000 रुपये प्रति किग्रा का उछाल आया है। इस बेतहाशा वृद्धि से निवेशकों के चेहरे पर रौनक लौट आई है, लेकिन आम ग्राहकों की जेब पर असर साफ दिख रहा है।

सोने-चांदी की तेजी की वजह विशेषज्ञ इस बढ़त के पीछे कई कारण गिनाते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी, उद्योगों में चांदी की बढ़ती मांग, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का प्रभाव।

श्री लक्ष्मी भूषणालय के प्रबंधक राजेन्द्र वर्मा का कहना है कि अगर यही रुख बरकरार रहा, तो दीपावली तक सोना-चांदी नई ऊंचाइयों को छू सकता है। उन्होंने सलाह दी कि जो ग्राहक खरीदारी का मन बना चुके हैं, वे इंतजार न करें, क्योंकि आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी की संभावना है।

धनतेरस की तैयारी ने पकड़ी रफ्तार इधर धनतेरस और दीपावली को लेकर झुमरीतिलैया में बाजार रौनक पकड़ने लगा हैं। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बर्तन, होम अप्लायंसेस, वाहन और सर्राफा बाजार में ग्राहकों की पूछताछ और बुकिंग का सिलसिला शुरू हो गया है।

वीरू फर्नीचर के संचालक वीरेंद्र यादव के अनुसार, जीएसटी दर में कटौती के बाद फर्नीचर के दामों में गिरावट आई है। साथ ही ग्राहक ब्रांडेड होम अप्लायंसेस पर ऑफर्स का लाभ भी उठा रहे हैं। उन्होंने बताया कि धनतेरस को लेकर अपने शहर से लेकर मेट्रो शहरों तक किफायती दाम में फ्री होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। वहीं, सिंघानिया ट्रेडर्स के श्यामसुंदर सिंघानिया ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बुकिंग शुरू हो गई है। ग्राहक आमतौर पर धनतेरस के दिन डिलीवरी लेना पसंद करते हैं, लेकिन भीड़ से बचने के लिए पहले ही ऑर्डर कर रहे हैं।