Gold and Silver Prices: सोना-चांदी में आई बड़ी गिरावट, ज्वेलर्स बता रहे अस्थायी

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा) । धनतेरस एवं दीपावली पर सोना-चांदी की जोरदार खरीदारी के बाद गुरुवार को बाजार में इनकी कीमतों में अचानक भारी गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमत जहां ₹1,32,400 प्रति 10 ग्राम से घटकर ₹1,28,000 पर आ गई। वहीं चांदी ₹1,74,000 प्रति किलोग्राम से गिरकर ₹1,62,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सोना में 4,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी में ₹12,000 प्रति किलो की गिरावट दर्ज यानी सोने में ₹4,000 प्रति 10 ग्राम और चांदी में ₹12,000 प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। इस अप्रत्याशित गिरावट ने जहां त्योहार के दौरान भारी खरीदारी करने वाले ग्राहकों को निराश कर दिया है, वहीं नए खरीदारों में उत्साह बढ़ गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब कई लोग इसे निवेश का सुनहरा अवसर मानकर खरीदारी में जुट गए हैं। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट मुख्य रूप से त्योहार के बाद मांग में कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण आई है।

विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल भावों में स्थिरता आने में कुछ समय लग सकता है। झुमरीतिलैया निवासी उषा शर्मा ने बताया कि उन्होंने धनतेरस के दिन करीब ढाई लाख रुपये की ज्वेलरी खरीदी थी, जिसकी मौजूदा कीमत ₹2,33,000 रह गई है। उन्हें लगभग ₹17,000 का नुकसान हुआ है।