    कोडरमा में पिता की क्रूरता: बेटे को जंजीर से बांधकर पीटा, मामला पहुंचा थाना

    By Anup SinhaEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:37 PM (IST)

    कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में एक पिता ने क्रूरता की हद पार करते हुए अपने बेटे को जंजीर से बांधकर पीटा। पीड़ित बच्चे मो. फैज ने बताया कि उसके पिता म ...और पढ़ें

    पिता मोहम्मद मुख्तार और बेटे को जंजीर से बांधा गया। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। तिलैया थाना क्षेत्र के असनाबाद में एक पिता की क्रूरता सामने आई है, जहां उसपर अपने बेटे को जंजीर से बांध कर रखने और पिटाई का आरोप लगा है।

    मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित बच्चे मो. फैज ने बताया कि सोमवार रात तकरीबन डेढ़ बजे उसके पिता मो. मुख्तार अंसारी व उसके अन्य बड़े भाइयों ने मिलकर उसे जंजीरों में बांधा और उसकी पिटाई की।

    इसके बाद उनलोगों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। मंगलवार दोपहर 1 बजे वह किसी प्रकार से अपने घर से भाग निकला और भागते हुए छतरबर मुखिया प्रतिनिधि गुलाम मुस्तफा के पास पहुंचा और घटना की जानकारी दी।

    इधर, गुलाम मुस्तफा ने बिना विलंब किए मो. फैज को तिलैया थाना पहुंचाया और उसे थाना प्रभारी को सुपुर्द किया। तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार द्वारा मो. फैज के पिता को जंजीर में लगे ताले की चाभी लेकर थाना बुलाया गया।

    जहां मो. मुख्तार से चाभी लेकर पहुंचा और मो. फैज के हाथों में बंधे जंजीर का ताला खोला। जहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल मो. मुख्तार अंसारी को थाने में पूछताछ की जा रही है।

    मुख्तार ने बताया कि फैज के ऊपर शैतानी ताकत हावी हो गई है, जिससे वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। उन्होंने बताया कि उनके पांच पुत्र हैं, जिसमें फैज सबसे छोटा है। उन्होंने बताया कि वे आए दिन फैज की हरकतों से परेशान रहते हैं।

    वह किसी को भी मार बैठता है, किसी के भी समान को नुकसान पहुंचा देता है। उन्होंने बताया कि सोमवार शाम भी वह एक टावर पर चढ़ गया था और कूदकर जान देने जा रहा था। किसी तरह उसे टावर से सुरक्षित उतारकर घर लाया गया। इस दौरान मो. फैज ने उनके बाएं हाथ में काफी जोर से दांत से काट भी लिया, जिससे वे जख्मी हो गए। अंत में तंग आकर उसे जंजीरों से बांध दिया।