    नरेन्द्र मोदी के जीवन पर लगी प्रदर्शनी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा- प्रधानमंत्री का जीवन सबके लिए प्रेरणादायी

    By Arvind Choudhary Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 03:00 PM (IST)

    कोडरमा रेलवे परिसर के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन एवं कार्यकलापों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी एक सप्ताह तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका बचपन से लेकर आज तक का सफर त्याग समर्पण और राष्ट्र सेवा का उदाहरण है।

    कोडरमा रेलवे परिसर के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन एवं कार्यकलापों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी लगाई।

    संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)।  भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई ने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत कोडरमा रेलवे परिसर के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन एवं कार्यकलापों पर आधारित भव्य प्रदर्शनी लगाई।

    इसका उद्घाटन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। प्रदर्शनी एक सप्ताह तक आम जनता के लिए खुली रहेगी।

    इस मौके पर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जीवन देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनका बचपन से लेकर आज तक का सफर त्याग, समर्पण और राष्ट्र सेवा का उदाहरण है।

    उन्होंने कहा कि मोदीजी ने ‘सेवा ही संकल्प’ के मार्ग पर चलते हुए देश को नई दिशा दी है। राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाना, स्वच्छ भारत अभियान, चंद्रयान और गगनयान जैसी उपलब्धियां उनके नेतृत्व की मिसाल हैं।

    विधायक डा. नीरा यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी जैसे कर्मठ प्रधानमंत्री पाकर देश गौरवान्वित है। उनके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और सशक्त हुआ है। हाल ही में नवरात्रि पर जीएसटी सुधारों से आमजन को सीधी राहत मिली है।

    उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विधायक अमित यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक कार्य किए हैं।

    डिजिटल इंडिया, हर घर जल, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार और सबको घर उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं ने भारत को नए विकास पथ पर आगे बढ़ाया है।

    कार्यक्रम संयोजक नितेश चंद्रवंशी ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के सच्चे राष्ट्रीय पुरुष हैं। उनके नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर होते हुए विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है।

    बहुत जल्द भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की।

    इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता रमेश सिंह, रवि मोदी, प्रकाश राम, देवनारायण मोदी, शिवेंद्र नारायण सिन्हा, डा नरेश पंडित, चंद्रशेखर जोशी, गोपाल गुतुल, सुनील बड़गवे, जयप्रकाश राम, सुनीति सेठ और रीता लोहानी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित थे।

