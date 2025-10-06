Koderma News: सैनिक स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर शुरू, 600 एनसीसी कैडेट ले रहे भाग

सैनिक स्कूल तिलैया के प्रांगण में राष्ट्रीय स्तरीय शिविर एक भारत श्रेष्ठ भारत का शुभारंभ किया गया। बिहार व झारखंड निदेशालय के तत्वावधान में ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एस. गोपीकृष्णन के नेतृत्व व 45 झारखंड बटालियन एनसीसी कोडरमा के कमांडिंग अफसर विजय कुमार के मार्गदर्शन में शिविर का संचालन किया जा रहा है।

संवाद सहयोगी, झुमरीतिलैया (कोडरमा)। सैनिक स्कूल तिलैया के प्रांगण में राष्ट्रीय स्तरीय शिविर एक भारत श्रेष्ठ भारत का शुभारंभ किया गया। बिहार व झारखंड निदेशालय के तत्वावधान में ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एस. गोपीकृष्णन के नेतृत्व व 45 झारखंड बटालियन एनसीसी कोडरमा के कमांडिंग अफसर विजय कुमार के मार्गदर्शन में शिविर का संचालन किया जा रहा है। शिविर के पहले दिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड राज्यों से आए करीब 600 एनसीसी कैडेटों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। सभी कैडेटों के ठहरने और आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सैनिक स्कूल तिलैया परिसर में की गई है। इसमें 10 एसोसिएट एनसीसी आफिसर, चार गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, जूनियर कमीशंड आफिसर और परमानेंट इंस्ट्रक्टर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को करना है सशक्त शिविर के मीडिया नोडल आफिसर लेफ्टिनेंट संतोष कुमार ने बताया कि एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी कैडेटों के बीच संस्कृति, परंपरा और रीति-रिवाजों का आदान-प्रदान कर राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सशक्त करना है।

शिविर में कैडेटों को कई गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिनमें वेपन डिस्प्ले, स्पोर्ट्स कंपटीशन, नेशनल इंटीग्रेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, रीजनल फेस्टिवल, ग्रुप सॉन्ग, ग्रुप डांस, क्विज, एक्सटेम्पोर, और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता प्रमुख हैं। शिविर को सफल बनाने में थर्ड आफिसर नवीन कुमार, अभिजीत आनंद, सूबेदार मेजर अरविंद कुमार, जेसीओ बलविंदर सिंह, सूबेदार चंद्रहास, सूबेदार रविंद्र हेंब्रम, सूबेदार चंपा मुरमुर, नायब सूबेदार घसीटाराम (सेना मेडल) तथा परमानेंट इंस्ट्रक्टर अजीत कुमार, विकास कुमार, रितेश कुमार, जगन तोपो, प्रधान सहायक राजेश कुमार और सहायक रणधीर कुमार, सिद्धार्थ कुमार, सोहित कुमार सिंह, राम उचित कुमार आदि लगे हुए हैं।

स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लगा स्वास्थ्य शिविर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट ने सीएसआर के तहत सोमवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय घंघरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया। इस अवसर पर विद्यालय की छात्राओं को व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गई। एचआर प्रबंधक दीपंती जायसवाल ने किशोरियों में होने वाले व्यक्तिगत रोग के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा बचने के उपाय भी बताए। साथ ही छात्राओं के बीच हाइजीन किट का वितरण किया गया।