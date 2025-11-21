Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Chatra News: खुशी का पल आने वाला है, 28 को मिलेगा नियुक्ति पत्र, चतरा में सहायक आचार्यों की काउंसिलिंग संपन्न

    By Julqar Nayan Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:30 AM (IST)

    चतरा जिले में 433 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। एक महीने तक चली काउंसिलिंग के बाद, चयनित अभ्यर्थियों को 28 नवंबर को रांची में नियुक्ति पत्र मिलेंगे। यह कार्यक्रम हेमंत सरकार की वर्षगांठ पर आयोजित किया जाएगा। अधिकारियों ने काउंसिलिंग को व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया, जिससे अभ्यर्थियों में उत्साह है। नई नियुक्तियों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    चतरा जिले में विभिन्न कोटि के 433 सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है।

    जागरण संवाददाता, चतरा।  जिले में विभिन्न कोटि के 433 सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। लगभग एक माह से जारी काउंसिलिंग गुरुवार को पूर्ण हो गई। खुशी का क्षण नजदीक आ गया ह। अब सभी चयनित सहायक आचार्यों को 28 नवंबर को रांची में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह अवसर हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान मिलेगा। काउंसिलिंग कार्य सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम की अध्यक्षता में संचालित हुआ। पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, दोनों प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा कई वरिष्ठ शिक्षकों की सक्रिय भूमिका रही।

    अधिकारियों ने बताया कि काउंसिलिंग का कार्य दो प्रमुख स्थलों पर आयोजित किया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के प्रशिक्षण भवन और विकास भवन का सभाकक्ष में काउंसिलिंग हुई। यहां प्रतिदिन निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और दस्तावेजी जांच की गई।

    अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया। काउंसिलिंग के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों में उत्साह का माहौल है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद वे जिले के विभिन्न विद्यालयों में अपनी सेवा देंगे, जिससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि नई बहाली से शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर होगी और शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आएगा।





    :