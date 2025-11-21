Chatra News: खुशी का पल आने वाला है, 28 को मिलेगा नियुक्ति पत्र, चतरा में सहायक आचार्यों की काउंसिलिंग संपन्न

जागरण संवाददाता, चतरा। जिले में विभिन्न कोटि के 433 सहायक आचार्यों की बहाली प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। लगभग एक माह से जारी काउंसिलिंग गुरुवार को पूर्ण हो गई। खुशी का क्षण नजदीक आ गया ह। अब सभी चयनित सहायक आचार्यों को 28 नवंबर को रांची में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

यह अवसर हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम के दौरान मिलेगा। काउंसिलिंग कार्य सदर अनुमंडल पदाधिकारी जहूर आलम की अध्यक्षता में संचालित हुआ। पूरी प्रक्रिया में जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्रा, जिला शिक्षा अधीक्षक रामजी कुमार, क्षेत्रीय शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, दोनों प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा कई वरिष्ठ शिक्षकों की सक्रिय भूमिका रही।

अधिकारियों ने बताया कि काउंसिलिंग का कार्य दो प्रमुख स्थलों पर आयोजित किया गया। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के प्रशिक्षण भवन और विकास भवन का सभाकक्ष में काउंसिलिंग हुई। यहां प्रतिदिन निर्धारित संख्या में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और दस्तावेजी जांच की गई।