कोडरमा में छात्राओं से भरी बस पलटी, दो दर्जन के करीब बच्चियां घायल

जागरण संवाददाता, कोडरमा। शैक्षणिक भ्रमण के लिए राजगीर जा रही कोडरमा जवाहर नवोदय विद्यालय, पूतो की छात्राओं से भरी बस शनिवार की सुबह एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। कोडरमा घाटी में गहरी खाई में बस के उतर जाने से दो दर्जन से अधिक बच्चियां घायल हो गईं।

इनमें दो तीन छात्राओं की चोट गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य को सामान्य चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार पीएम श्री योजना के तहत स्कूल की दो बैच—जिसने कक्षा एवं 11वीं की छात्राएं और एक बस में सवार छात्र राजगीर के लिए रवाना हुए थे।

इसी दौरान कोडरमा घाटी में एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में बस अनियंत्रित होकर जंगल की ओर खाई में जा गिरी। गनीमत रहेगी घने जंगल में पेड़ों के कारण बस पूरी तरह पलटी नहीं, वरना बच्चियों को और गंभीर चोट लग सकती थी।