    कोडरमा में छात्राओं से भरी बस पलटी, दो दर्जन के करीब बच्चियां घायल

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 05:13 PM (IST)

    कोडरमा में एक बस दुर्घटना में दो दर्जन छात्राएं घायल हो गईं। बस में छात्राएं सवार थीं और वह पलट गई। सभी घायल छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, कोडरमा। शैक्षणिक भ्रमण के लिए राजगीर जा रही कोडरमा जवाहर नवोदय विद्यालय, पूतो की छात्राओं से भरी बस शनिवार की सुबह एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। कोडरमा घाटी में गहरी खाई में बस के उतर जाने से दो दर्जन से अधिक बच्चियां घायल हो गईं।

    इनमें दो तीन छात्राओं की चोट गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य को सामान्य चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार पीएम श्री योजना के तहत स्कूल की दो बैच—जिसने कक्षा एवं 11वीं की छात्राएं और एक बस में सवार छात्र राजगीर के लिए रवाना हुए थे।

    इसी दौरान कोडरमा घाटी में एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में बस अनियंत्रित होकर जंगल की ओर खाई में जा गिरी। गनीमत रहेगी घने जंगल में पेड़ों के कारण बस पूरी तरह पलटी नहीं, वरना बच्चियों को और गंभीर चोट लग सकती थी।

    घटना की सूचना मिलते ही कोडरमा थाना पुलिस और स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाकर बच्चियों को बाहर निकाला। सभी घायलों को एंबुलेंस से कोडरमा सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

    कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज ने स्वयं अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और चिकित्सकों को बेहतर उपचार के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि सभी घायलों की निगरानी की जा रही है तथा स्कूल एवं जिला प्रशासन घायल बच्चियों के स्वजनों से लगातार संपर्क बनाए हुए है।