Koderma News: झुमरी तिलैया में बाइक-आटो की टक्कर, तीन छात्राएं और युवक घायल
कोडरमा के चंदवारा में बजरंगबली चौक के पास बाइक और ऑटो की टक्कर में तीन छात्राएं और एक युवक घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनास्थल पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है ताकि हादसों को रोका जा सके। पुराना थाना चौक पर भी दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
संवाद सूत्र, चंदवारा (कोडरमा)। थाना क्षेत्र के बजरंगबली चौक के समीप सोमवार सुबह हुई सड़क दुर्घटना में आटो सवार तीन स्कूली छात्राएं एवं युवक घायल हो गए। उरवां मोड़ से झुमरीतिलैया की ओर जा रहा आटो और विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए।
प्रत्यक्षदर्शियों प्रमोद वर्मा और मनोज दास के अनुसार, बाइक सवार युवक ने अचानक ढाब रोड की ओर मुड़ने का प्रयास किया, जिससे सामने से आ रहे आटो से टक्कर हो गई। हादसे में चंदवारा निवासी आठवीं की छात्राएं नुसरफ परवीन (14) व खतीजा परवीन (14) और छठी की छात्रा ईशा परवीन (11) गंभीर रूप से घायल हो गईं।
तीनों छात्राएं आटो में सवार होकर विद्यालय जा रही थीं। इनके साथ ही आटो सवार अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चंदवारा थाना प्रभारी धनेश्वर कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल भेजा गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, छात्राओं की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, जबकि युवक की स्थिति गंभीर है।
स्थानीय लोगों ने की दुर्घटनास्थल पर ब्रेकर लगाने की मांग
स्थानीय लोगों ने बताया कि बजरंगबली चौक क्षेत्र में लगातार हो रहे ऐसे हादसों का कारण तेज रफ्तार और सड़क पर उचित यातायात व्यवस्था का अभाव है। स्थानीय अनूप वर्मा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य दिलीप राणा, अजय सोनी आदि ने कहा कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण इस जगह पर आए दिन लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है।
लोग तेज रफ्तार का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने बजरंगबली चौक के समीप स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगे।
पुराना थाना चौक के पास भी दुर्घटना की बनी रहती है आशंका
चंदवारा पुराना थाना चौक के पास रोज हजारों लोग सड़क पार करते हैं। आसपास के गांवों के छात्र-छात्राएं भी हाईस्कूल में पढ़ाई करने के लिए यहां पर ही वाहनों से उतरते हैं। स्कूल में कक्षाएं शुरू होने वे छुट्टी होने पर पुराना थाना चौक पर छात्र-छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं यहां हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाया गया है, लेकिन वह समतल हो चुका है।
इसक कारण यहां तेज रफ्तार में वाहन गुजरते हैं। वहीं सर्विस रोड भी सब्जी विक्रेताओं व ठेले वालों के कारण संकरा हो जाता है। इस कारण सड़क पर दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों ने दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रर्याप्त इंतजाम की मांग की है।
