    Koderma Accident: तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचला, फिर ट्रक भी पलट गया

    By Jagran News Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:46 PM (IST)

    रांची-पटना रोड एनएच-20 पर होली फैमिली हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया। घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ट्रक जेएच 05 डीके 3843 कोडरमा से झुमरीतिलैया की ओर जा रहा था।

    रांची-पटना रोड एनएच-20 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया।

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। शनिवार को रांची-पटना रोड एनएच-20 पर होली फैमिली हॉस्पिटल के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को कुचल दिया।

    घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह हृदय विदारक हादसा अपराह्न करीब 4:30 बजे हुई।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारखंड नंबर का एक ट्रक (जेएच 05 डीके 3843) कोडरमा से झुमरीतिलैया की ओर जा रहा था।

    उसी समय विपरीत दिशा से कोडरमा की ओर मोटरसाइकिल (जेएच 12 एच 0912) आ रही थी। इस पर दो युवक सवार थे। होली फैमिली हॉस्पिटल के समीप ट्रक ने बाइक सवारों को  चपेट में ले लिया।

    इस हादसे में बाइक पर पीछे बैठे सतगावां निवासी प्रवीण कुमार (पिता- रामलखन प्रसाद यादव) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    वहीं, बाइक चला रहे अरविंद कुमार (पिता- बद्रीनाथ यादव) को गंभीर हालत में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। अरविंद ने हेलमेट पहन रखा था।

    इससे उसके सिर में गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में गहरी चोट थी। हादसे के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे नाले में जा गिरा।

    मौका पाकर ट्रक चालक और उप चालक फरार हो गए। घटनास्थल से गुजर रहे तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस की व्यवस्था कराई और घायल को अस्पताल भिजवाया।

    पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं घटना के बाद दोनों मृतकों के घरों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है।

