₹40 लाख नकदी के साथ पकड़ा गया 19 साल का युवक, सोने-चांदी का कारोबारी बता बार-बार बदल रहा बयान

संवाद सहयोगी, कोडरमा। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर जीआरपी

ने 19 वर्षीय युवक अमित कुमार को 40 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया।

सूचना मिली थी कि युवक भारी राशि लेकर कोडरमा से ट्रेन में सवार होकर

कोलकाता (पश्चिम बंगाल) जा रहा है।

इस सूचना के आधार पर जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार की टीम ने स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों पर जांच अभियान शुरू किया। प्लेटफार्म संख्या तीन पर युवक एक बैग के साथ खड़ा मिला। तलाशी के लिए कहा गया तो युवक ने विरोध किया। उसकी पहचान जमुई के सिकंदरा निवासी सुनील वर्णवाल के 19 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई। उसे बैग समेत जीआरपी पोस्ट लाया गया। तलाशी में उसके बैग से 40 लाख रुपए नगद बरामद किए गए।जांच में युवक ने दावा किया कि वह सोने-चांदी का व्यापारी है और खरीदारी के लिए इतना नगद कोलकाता ले जा रहा था।

जब उसे पैसे के संबंध में वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया, तो उसने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। युवक ने पहले जीआरपी से कागजात दिखाने के लिए एक दिन का समय मांग रहा था। बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि नगद में ही सोने-चांदी का कारोबार करता है, इसलिए उसके पास कागजात नहीं हैं।

आयकर विभाग करेगी जांच जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि दंडाधिकारी के समक्ष पैसों की जब्ती सूची बनाकर अमित कुमार को आयकर विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके लिए आयकर विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है।