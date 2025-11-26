Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ₹40 लाख नकदी के साथ पकड़ा गया 19 साल का युवक, सोने-चांदी का कारोबारी बता बार-बार बदल रहा बयान

    By Gajendra Bihari Sinha Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    कोडरमा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 19 वर्षीय अमित कुमार को 40 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया। वह कोलकाता जा रहा था। उसने खुद को सोने-चांदी का व्यापारी बताया, लेकिन पैसे के बारे में वैध कागजात नहीं दिखा सका। आयकर विभाग को सूचित कर दिया गया है, और मामले की जांच जारी है कि यह राशि वैध है या किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जीआरपी पोस्ट में रखे गए 40 लाख रुपए।

    संवाद सहयोगी, कोडरमा। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर जीआरपी
    ने 19 वर्षीय युवक अमित कुमार को 40 लाख रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया।
    सूचना मिली थी कि युवक भारी राशि लेकर कोडरमा से ट्रेन में सवार होकर
    कोलकाता (पश्चिम बंगाल) जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस सूचना के आधार पर जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार की टीम ने स्टेशन के विभिन्न प्लेटफार्मों पर जांच अभियान शुरू किया। प्लेटफार्म संख्या तीन पर युवक एक बैग के साथ खड़ा मिला।

    तलाशी के लिए कहा गया तो युवक ने विरोध किया। उसकी पहचान जमुई के सिकंदरा निवासी सुनील वर्णवाल के 19 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में हुई। उसे बैग समेत जीआरपी पोस्ट लाया गया। तलाशी में उसके बैग से 40 लाख रुपए नगद बरामद किए गए।जांच में युवक ने दावा किया कि वह सोने-चांदी का व्यापारी है और खरीदारी के लिए इतना नगद कोलकाता ले जा रहा था।

    जब उसे पैसे के संबंध में वैध कागजात प्रस्तुत करने को कहा गया, तो उसने कोई दस्तावेज नहीं दिखाया। युवक ने पहले जीआरपी से कागजात दिखाने के लिए एक दिन का समय मांग रहा था। बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि नगद में ही सोने-चांदी का कारोबार करता है, इसलिए उसके पास कागजात नहीं हैं।

    आयकर विभाग करेगी जांच

    जीआरपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि दंडाधिकारी के समक्ष पैसों की जब्ती सूची बनाकर अमित कुमार को आयकर विभाग के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इसके लिए आयकर विभाग की टीम को सूचना दे दी गई है।

    उन्होंने यह भी बताया कि युवक के परिजनों को सूचित किया गया है, लेकिन अब तक कोई परिवार का सदस्य कोडरमा स्टेशन नहीं पहुंचा है। प्रशासन और जीआरपी के अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि अमित कुमार द्वारा ले जाई जा रही राशि वैध व्यापार से संबंधित है या कोई अन्य संदिग्ध गतिविधि में शामिल है।