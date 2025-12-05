खूंटी में जमानत पर छूटे युवक की हत्या, सिर-धड़ खेत में दफन, रिश्तेदार की हत्या का था आरोपी

जागरण संवाददाता, खूंटी। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के इट्ठे और मेराल गांव के बीच बुधवार शाम पुलिस ने खेत में दो अलग-अलग जगहों पर दफन इट्ठे गांव के 22 वर्षीय युवक सीनू पूर्ति का सिर और धड़ बरामद किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

धारदार हथियार से हत्या के बाद अपराधियों ने शव के दोनों हिस्सों को अलग-अलग स्थान पर दफना दिया था। दंडाधिकारी सह मुरहू अंचलाधिकारी शंकर कुमार विद्यार्थी की मौजूदगी में पुलिस ने जमीन खोदकर दोनों हिस्सों को बाहर निकाला। लापता होने की शिकायत दर्ज गुरुवार को खूंटी सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे स्वजनों को सौंप दिया गया। युवक की बहन ने सोमवार को मुरहू थाना में सीनू के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की पड़ताल के दौरान मंगलवार अपराह्न मुरहू थाना की पुलिस को सूचना मिली कि खेत में किसी अज्ञात युवक का शव दफन है। सूचना मिलने पर मुरहू थाना प्रभारी गाडविन केरकेट्टा, सीओ शंकर विद्यार्थी एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन खोदकर शव को बाहर निकाला।

मृतक पर था हत्या का आरोप सीनू पर एक पूर्व में एक हत्या का आरोप था। इसी मामले में वह जेल में बंद था। हाल ही में सीनू जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था। उसके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2022 में सीनू पूर्ति और उसके भाई सागर पूर्ति ने जमीन हड़पने की नीयत से अपने रिश्तेदार कानू पूर्ती की हत्या कर सिर धड़ से अलग कर दिया था।