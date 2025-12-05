Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खूंटी में जमानत पर छूटे युवक की हत्या, सिर-धड़ खेत में दफन, रिश्तेदार की हत्या का था आरोपी

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:08 PM (IST)

    खूंटी जिले में जमानत पर छूटे एक युवक की हत्या कर दी गई। उसका सिर और धड़ खेत में दफन मिला। मृतक अपने रिश्तेदार की हत्या का आरोपी था। पुलिस मामले की जां ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

     जमानत पर छूटे युवक की हत्या

    जागरण संवाददाता, खूंटी। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के इट्ठे और मेराल गांव के बीच बुधवार शाम पुलिस ने खेत में दो अलग-अलग जगहों पर दफन इट्ठे गांव के 22 वर्षीय युवक सीनू पूर्ति का सिर और धड़ बरामद किया। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धारदार हथियार से हत्या के बाद अपराधियों ने शव के दोनों हिस्सों को अलग-अलग स्थान पर दफना दिया था। दंडाधिकारी सह मुरहू अंचलाधिकारी शंकर कुमार विद्यार्थी की मौजूदगी में पुलिस ने जमीन खोदकर दोनों हिस्सों को बाहर निकाला। 

    लापता होने की शिकायत दर्ज

    गुरुवार को खूंटी सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे स्वजनों को सौंप दिया गया। युवक की बहन ने सोमवार को मुरहू थाना में सीनू के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। 

    मामले की पड़ताल के दौरान मंगलवार अपराह्न मुरहू थाना की पुलिस को सूचना मिली कि खेत में किसी अज्ञात युवक का शव दफन है। सूचना मिलने पर मुरहू थाना प्रभारी गाडविन केरकेट्टा, सीओ शंकर विद्यार्थी एवं पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जमीन खोदकर शव को बाहर निकाला। 

    मृतक पर था हत्या का आरोप

    सीनू पर एक पूर्व में एक हत्या का आरोप था। इसी मामले में वह जेल में बंद था। हाल ही में सीनू जेल से जमानत पर छूटकर बाहर आया था। उसके विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, वर्ष 2022 में सीनू पूर्ति और उसके भाई सागर पूर्ति ने जमीन हड़पने की नीयत से अपने रिश्तेदार कानू पूर्ती की हत्या कर सिर धड़ से अलग कर दिया था। 

    उस वक्त पुलिस ने दोनों भाइयों समेत अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आशंका जताई जा रही है कि उसकी हत्या प्रतिशोध स्वरूप की गई है। मुरहू थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।