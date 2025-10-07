Language
    Khunti News: भतीजे ने ताऊ की टांगी से की निर्मम हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार

    By chandra Shekhar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:01 AM (IST)

    अड़की थाना क्षेत्र के कोरवा गांव में सुगना लोहरा ने अपने ताऊ गनसा लोहरा की टांगी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में प्रयुक्त टांगी को बरामद कर लिया है। घटना की जानकारी मृतक के बेटे ने दी जिसने रात में आवाजें सुनी थीं। हत्या का कारण अभी तक अज्ञात है और पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

    भतीजे ने धारदार हथियार टांगी से की ताऊ की हत्या, आरोपित गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, अड़की। अड़की थाना क्षेत्र के कोरवा गांव स्थित घटवाड़ा टोले में रविवार की देर रात दो से ढाई बजे के बीच सुगना लोहरा नामक आरोपित ने अपने ताऊ (बड़े पिताजी) गनसा लोहरा (50 वर्ष) की टांगी से काटकर निर्मम हत्या कर दी।

    घटना की जानकारी सोमवार सुबह अड़की थाना की पुलिस को मिलने पर अड़की थाना प्रभारी प्रवीण तिवारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आवश्यक प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेज दिया।

    पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून लगी टांगी आरोपित के घर से बरामद कर लिया है। बताया गया कि आरोपित सुगना लोहरा ने टांगी को लकड़ियों के बीच छिपा दिया था।

    घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए आरोपित को कुछ घंटे बाद पुलिस ने ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया।

    घटना के संबंध में मृतक के छोटे बेटे सुगना लोहरा ने बताया कि रात लगभग दो से ढाई बजे के बीच कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, लेकिन डर के कारण वह कमरे से बाहर नहीं निकला। कुछ देर बाद जब आवाज बंद हो गई, तो वह अपने पिता के कमरे में गया।

    वहां उसने देखा कि उसके पिता के माथे से काफी खून बह रहा है और उनकी सांसें रुकी हुई है। यह देखकर वह समझ गया कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। इसके बाद उसने अपने चाचा चोपा लोहरा को बुलाया और दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई सुखनाथ लोहरा को फोन कर घटना की जानकारी दी।

    सुबह लगभग साढ़े चार बजे तक गांव के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद ग्रामीणों ने बाजारटांड़ में बैठक कर पुलिस को घटना की सूचना दी।

    मृतक के छोटा भाई एवं आरोपित के पिता चोपा लोहरा और मृतक के बेटों ने बताया कि हत्या चोपा लोहरा के बेटे सुगना लोहरा ने ही की है। हालांकि हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है।

    एसपी मनीष टोप्पो ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित से पूछताछ जारी है।