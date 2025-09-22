Mihijam murder: पति ने नया मोबाइल नहीं दिया, पत्नी ने चाकू से मार डाला; शव से लिपटी रही

मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा में नशे में धुत काजल ने पति महावीर यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी। नए मोबाइल की मांग पर शुरू हुए विवाद के बाद काजल ने चाकू घोंपा। पुलिस ने काजल को गिरफ्तार किया फॉरेंसिक जांच जारी। शराब और झगड़े ने परिवार को तबाह किया। 14 साल पहले हुई थी शादी।

संवाद सहयोगी, मिहिजाम (जामताड़ा)। मिहिजाम के कुर्मीपाड़ा मोहल्ले में एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। नशे में धुत एक पत्नी ने अपने पति की चाकू मारकर हत्या कर दी और इसके बाद शव को पकड़कर जोर-जोर से रोती-चिल्लाती रही।

यह खौफनाक घटना रविवार रात करीब नौ बजे कुर्मीपाड़ा पाइप लाइन (शर्मा गली) इलाके में हुई। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। मोबाइल की मांग से शुरू हुआ विवाद विश्वस्त सूत्रों के अनुसार मृतक महावीर यादव (35) और उसकी पत्नी काजल ने घटना से कुछ देर पहले साथ मिलकर शराब पी थी। इसी दौरान काजल ने अपने पति से नए मोबाइल की मांग की, जिसे लेकर दोनों के बीच तीखी कहासुनी शुरू हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर काजल ने महावीर के सीने में चाकू घोंप दिया।

चाकू इतनी गहराई तक मारा गया कि लगातार खून बहने के कारण महावीर की मौके पर ही मौत हो गई। नशे की हालत में काजल शव को पकड़कर रोती-चिल्लाती रही, जबकि पास में खून से सना चाकू पड़ा था। भाई के साथ पी थी शराब महावीर पेशे से ट्रक चालक था और रविवार शाम अपने ट्रक को मिहिजाम बेसिक स्कूल के पास खड़ा कर किराए के मकान पर लौटा था। उस दिन उसका बड़ा भाई अवधेश यादव गांव से आया था। घर पहुंचने के बाद महावीर, काजल और अवधेश ने साथ मिलकर शराब पी। इसके बाद अवधेश कमरे में सोने चला गया, जबकि बाहर पति-पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ, जो हत्या तक जा पहुंचा।

मृतक के भाई अवधेश ने काजल को इस हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसकी वजह से उनके भाई की जान गई। 14 साल पुरानी शादी मृतक के पिता रामसुबोध यादव ने बताया कि महावीर और काजल की शादी 14 साल पहले चित्तरंजन थाने में हुई थी। परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला है। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ साल पहले एक झगड़े के दौरान काजल ने झाड़ू की लकड़ी से उनकी एक आंख फोड़ दी थी, जिसकी शिकायत चित्तरंजन थाने में दर्ज है।

काजल के पिता सूरज उर्फ पप्पू साव ने भी माना कि शराब की लत इस हादसे की मुख्य वजह बनी। उन्होंने बताया कि दोनों को कई बार समझाया गया, लेकिन उनकी शराबखोरी की आदत नहीं छूटी। फॉरेंसिक टीम सक्रिय घटना की सूचना मिलते ही मिहिजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। देर रात फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और खून से सने कपड़े व चाकू बरामद किए। पुलिस ने देखा कि काजल नशे की हालत में अपने पति के शव को पकड़कर जोर-जोर से रो रही थी और पुलिस से उलझने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने काजल को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।