Indian Railway: लगातार बारिश से रेल पटरियां पर जलजमाव, पंप लगाकर निकाला जा रहा पानी
हावड़ा नई दिल्ली रेल मुख्य मार्ग पर स्थित विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर जल जमाव हो गया है। रेलकर्मी मोटर पंप लगाकर पानी को बाहर निकाल रहे हैं ताकि ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह की कोई बाधा न हो। लगातार हो रही बारिश ने आमजनों की परेशानी काफी बढ़ा दी है।
संवाद सहयोगी,करमाटांड़ (जामताड़ा)। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण लोग परेशान हो गए हैं। हावड़ा नई दिल्ली रेल मुख्य मार्ग पर स्थित विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर जल जमाव हो गया है।
रेलकर्मी मोटर पंप लगाकर पानी को बाहर निकाल रहे हैं ताकि ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह की कोई बाधा न हो।
लगातार हो रही बारिश ने आमजनों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। पिछले दो दिनों से जामताड़ा समेत आसपास के इलाके में बारिश का दौर अगले पांच अक्टूबर तक जारी रहने की संभावनी जताई गई है।
मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आंतरिक व दक्षिण ओडिशा पर बन रहे गहरे दबाव की वजह से अगले छह घंटों के दौरान ओडिशा से सटे तटीय क्षेत्र और इसके प्रभाव में आने वाले प्रदेश के कई हिस्सों में इसका असर दिखेगा।
यह दबाव वाला क्षेत्र10 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और कमजोर होकर आज सुबह 05:30 बजे के बाद इसके आंतरिक ओडिशा से होते हुए उत्तर तथा उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है।
अगले 12 घंटों के दौरान धीरे-धीरे कमजोर होकर इसके एक निम्न दबाव में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। इस वजह से कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश और वज्रपात के आसार बने रहेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।