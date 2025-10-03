Indian Railway: लगातार बारिश से रेल पटरियां पर जलजमाव, पंप लगाकर निकाला जा रहा पानी

संवाद सहयोगी,करमाटांड़ (जामताड़ा)। दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण लोग परेशान हो गए हैं। हावड़ा नई दिल्ली रेल मुख्य मार्ग पर स्थित विद्यासागर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर जल जमाव हो गया है।

रेलकर्मी मोटर पंप लगाकर पानी को बाहर निकाल रहे हैं ताकि ट्रेनों के परिचालन में किसी तरह की कोई बाधा न हो।

लगातार हो रही बारिश ने आमजनों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। पिछले दो दिनों से जामताड़ा समेत आसपास के इलाके में बारिश का दौर अगले पांच अक्टूबर तक जारी रहने की संभावनी जताई गई है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आंतरिक व दक्षिण ओडिशा पर बन रहे गहरे दबाव की वजह से अगले छह घंटों के दौरान ओडिशा से सटे तटीय क्षेत्र और इसके प्रभाव में आने वाले प्रदेश के कई हिस्सों में इसका असर दिखेगा।