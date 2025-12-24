Language
    Sido Kanhu Murmu Universityः 26 से भरा जाएगा स्नातक (यूजी) सेमेस्टर–दो का परीक्षा फार्म

    By Antim Chaudhari Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 01:51 PM (IST)

    सिदो–कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में स्नातक (यूजी) सेमेस्टर–दो का परीक्षा फार्म 26 दिसंबर से भरा जाएगा। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन ...और पढ़ें

    सिदो–कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। सिदो–कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका ने स्नातक (यूजी) सेमेस्टर–दो, सत्र 2024–28 की परीक्षा के लिए परीक्षा फार्म भरने की तिथियों की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विद्यार्थी 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2026 तक बिना किसी विलंब शुल्क के ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकेंगे। निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्म भरने वाले छात्रों को किसी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।

    यदि कोई विद्यार्थी तय तिथि तक फार्म भरने से वंचित रह जाता है, तो उसे विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने का अवसर दिया गया है। 11 जनवरी से 14 जनवरी तक 200 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरे जा सकेंगे। वहीं 15 जनवरी से 17 जनवरी तक 500 रुपये विलंब शुल्क के साथ फार्म भरने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।   

    विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कॉलेजों द्वारा भरे गए परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी 19 और 20 जनवरी के बीच विश्वविद्यालय में जमा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, परीक्षा प्रारंभ होने से सात दिन पूर्व तक विद्यार्थियों को केवल ऑनलाइन माध्यम से 1000 रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने का अंतिम अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

    छात्रों को विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन भुगतान के बाद प्राप्त रसीद के साथ परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी अपने संबंधित कॉलेज में जमा करना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों का पालन करते हुए समय पर परीक्षा फार्म भरें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

