Train Cancelled: आसनसोल मंडल पर नॉन-इंटरलाकिंग को लेकर कई ट्रेनें रद, कुछ का बदला गया रूट

दुर्गापुर में 6 अक्टूबर से 23 नवंबर तक नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के चलते आसनसोल मंडल के बर्धमान-आसनसोल सेक्शन पर कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनमें हावड़ा-ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस कोलकाता-नंगल डैम गुरुमुखी एक्सप्रेस और सियालदह-आनंद विहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल हैं। कुछ ट्रेनों के मार्गों में भी परिवर्तन किया गया है जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। आसनसोल मंडल के बर्धमान-आसनसोल सेक्शन के दुर्गापुर में छह अक्टूबर से 23 नवंबर तक 27 दिनों के लिए प्री नॉन-इंटरलाकिंग/नॉन-इंटरलाकिंग कार्य होने हैं। इस वजह से 12175 हावड़ा-ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस 23 नवंबर, 12176 ग्वालियर-हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 22 नवंबर, 12177 हावड़ा - मथुरा चंबल एक्सप्रेस 21 नवंबर, 20976 आगरा कैंट- हावड़ा चंबल एक्सप्रेस 20 नंवबर, 12325 कोलकाता - नंगल डैम गुरुमुखी एसएफ एक्सप्रेस 20 नवंबर तक रद रहेंगी।

12326 नंगल डैम - कोलकाता गुरुमुखी एसएफ एक्सप्रेस 22 नवंबर, 12329 सियालदह-आनंद विहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 18 नवंबर, 12330 आनंद विहार - सियालदह संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 19 नवंबर, 12333 हावड़ा - प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस 19, 20, 21 और 22 नवंबर तक रद रहेंगी।

12334 प्रयागराज रामबाग - हावड़ा विभूति एक्सप्रेस 20, 21, 22 और 23 नवंबर, 12339 हावड़ा - धनबाद कोलफील्ड एक्सप्रेस 23 नवंबर, 12340 धनबाद - हावड़ा कोलफील्ड एक्सप्रेस 24 नवंबर, 12357 कोलकाता-अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस 18 नवंबर तक रद रहेंगी। 12358 अमृतसर - कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस 20 नवंबर, 12359 कोलकाता - आरा एक्सप्रेस 20 नवंबर और 13127 कोलकाता - आरा एक्सप्रेस 22 नवंबर, 12360 आरा - कोलकाता एक्सप्रेस 21 नंवबर और 13128 आरा - कोलकाता एक्सप्रेस 23 नवंबर तक रद रहेंगी।

13025 हावड़ा - भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस 17 , 13026 भोपाल - हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस, 19, 13043 हावड़ा - रक्सौल एक्सप्रेस 21, 13044 रक्सौल - हावड़ा एक्सप्रेस 22 , 13167 कोलकाता-आगरा कैंट एक्सप्रेस 20, 13168 आगरा कैंट - कोलकाता एक्सप्रेस 22 , 15233 कोलकाता - दरभंगा मैथिली एक्सप्रेस 20 , 15234 दरभंगा - कोलकाता मैथिली एक्सप्रेस 19 , 15235 हावड़ा - दरभंगा साप्ताहिक एक्सप्रेस 22 नवंबर तक रद रहेंगी।

15236 दरभंगा - हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस, 21 , 22387 हावड़ा - धनबाद ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 23 और 24, 22388 धनबाद - हावड़ा ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस 22 और 23, 22912 हावड़ा - इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस 20 और 22 , 22911 इंदौर - हावड़ा शिप्रा एक्सप्रेस 18 व 20 , 12383 सियालदह - आसनसोल एसएफ इंटर सिटी एक्सप्रेस 20, 21 और 22 नवंबर तक रद रहेंगी।

12384 आसनसोल - सियालदह एसएफ इंटर सिटी 20, 21 और 22, 13179 सियालदह - सिउड़ी मेमू एक्सप्रेस 20, 21, 22 और 23 , 13180 सिउड़ी - सियालदह मेमू एक्सप्रेस 21, 22, 23 और 24 , 22321 हावड़ा - सिउड़ी हूल एक्सप्रेस 20, 21, 22 और 23, 22322 सिउड़ी - हावड़ा हूल एक्सप्रेस 20, 21, 22 और 23 को रद रहेंगी।

12353 हावड़ा - लाल कुआं साप्ताहिक 31, 12354 लाल कुआं - हावड़ा साप्ताहिक एक और 15 , 63505 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू तीन, चार, पांच, 14 और 15, 63507 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू तीन, चार, 14, 20, 21, 22 और 23, 63511 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू तीन व 14 तक रद रहेंगी।

63513 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू 12, 20, 21, 22 और 23, 63515 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू 12 अक्टूबर, 20, 21, 22 और 23, 63517 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू 12 अक्टूबर और 12 नवंबर, 63521 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू 20, 21, 22 और 23 नंवबर , 63523 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू दो, 20, 21, 22 और 23 नवंबर तक रद रहेंगी।

63527 दुर्गापुर - आसनसोल मेमू दो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 नवंबर, 63549 बर्द्धमान - आसनसोल मेमू 12 अक्टूबर, दो, 12, 15, 20, 21, 22 और 23 नवंबर, 63508 आसनसोल - बर्द्धमान मेमू तीन, चार, 14, 20, 21, 22 एवं 23 नंवबर तक रद रहेंगी।

63512 आसनसोल - बर्द्धमान मेमू तीन, चार, पांच, 14, 15, 20, 21, 22 और 23 नवंबर, 63516 आसनसोल - बर्द्धमान मेमू 20, 21, 22 और 23 नवंबर, 63518 आसनसोल - बर्द्धमान मेमू 12 अक्टूबर, 12, 20, 21, 22 और 23 नवंबर, 63522 आसनसोल - बर्द्धमान मेमू दो, 12, 13 और 16 नवंबर तक रद रहेंगी।

63524 आसनसोल - बर्द्धमान दो, 12, 13, 16, 20, 21, 22 और 23 नवंबर, 63528 आसनसोल - दुर्गापुर मेमू दो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 नवंबर , 63550 अंडाल - बर्द्धमान मेमू 12 अक्टूबर, दो 12, 16, 20, 21, 22 और 23 नवंबर, 63552 बर्द्धमान-अंडाल मेमू 12 अक्टूबर, दो, 12, 16, 20, 21, 22 और 23 नवंबर को रद रहेंगी।