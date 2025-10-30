छात्रा से छेड़खानी के आरोप में शिक्षक को ग्रामीणों ने पीटा, 5 घंटे बंधक बनाकर पुलिस के हवाले किया

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय आमजोरा के प्रभारी शिक्षक को ग्रामीणों ने छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में पहले जमकर पिटाई की है। पांच घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बाद में पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस उसे थाना लेकर आई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रामीणों के अनुसार इससे पहले दो बार शिक्षक को चेतावनी देकर छोड़ा गया था। तीसरी बार ऐसी हरकत करने पर ग्रामीणों का गुस्सा बेकाबू हो गया और शिक्षक की पिटाई कर बंधक बना लिया। शिक्षक पर वाट्सएप पर अश्लील चैट का आरोप है।