    छात्रा से छेड़खानी के आरोप में शिक्षक को ग्रामीणों ने पीटा, 5 घंटे बंधक बनाकर पुलिस के हवाले किया

    By Antim ChaudharyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 03:12 PM (IST)

    बिहार में एक शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने शिक्षक को पकड़कर पीटा और पांच घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है और वे शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    छात्रा से छेड़खानी के आरोप में शिक्षक को पीटा

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। नारायणपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय आमजोरा के प्रभारी शिक्षक को ग्रामीणों ने छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में पहले जमकर पिटाई की है। पांच घंटे तक बंधक बनाकर रखा। बाद में पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस उसे थाना लेकर आई है।

    ग्रामीणों के अनुसार इससे पहले दो बार शिक्षक को चेतावनी देकर छोड़ा गया था। तीसरी बार ऐसी हरकत करने पर ग्रामीणों का गुस्सा बेकाबू हो गया और शिक्षक की पिटाई कर बंधक बना लिया। शिक्षक पर वाट्सएप पर अश्लील चैट का आरोप है।


