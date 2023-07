वनवासी कल्याण केंद्र के जिला संपर्क प्रमुख शंकर प्रसाद डे हत्याकांड में पूर्वी टुंडी थाने की पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया है। हत्या के लिए रेकी करने वालों में सबसे अहम भूमिका रमेश सिंह की है जिसकी घटनास्थल से महज दो सौ मीटर की ही दूरी पर चाय पकौड़ी की एक दुकान है।

Shankar Prasad Dey Murder Case: पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार। (प्रतीकात्मक फोटो)

संवाद सूत्र, धनबाद: वनवासी कल्याण केंद्र के जिला संपर्क प्रमुख दुम्मा गांव के रहने वाले शंकर प्रसाद डे हत्याकांड में पूर्वी टुंडी थाने की पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेज दिया है। थानेदार कृष्ण कुमार ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। अभी सभी नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। चार आरोपियों को जेल भेजा गया है। बाकी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी की जा रही है। पंकज दास ने उपलब्ध कराये थे हथियार हत्या के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि घटना में शामिल जामताड़ा के देवलीबाड़ी के पंकज दास ने हथियार उपलब्ध कराये थे। पूर्वी टुंडी के सुंदरपहाड़ी के रहने वाले गोविंद महतो ने गोली उपलब्ध कराई थी। वहीं, हाथसरा के रमेश सिंह और सोहनाद के संतोष कुम्हार ने उनकी रेकी की थी। इन चारों को रविवार को जेल भेज दिया गया। चारों का ही नाम प्राथमिकी में नहीं दर्ज है। हलांकि, संदिग्ध लोगों से पूछताछ के दौरान हत्या के एक-एक राज का खुलासा होता गया। मुख्य सरगना की भी हुई पहचान थानेदार ने बताया कि हत्याकांड को अंजाम देने में रेकी करने वाले और कई लोग शामिल हैं। मुख्य सरगना का भी पता चल गया है। जल्द ही उन सभी को पकड़कर जेल भेजा जाएगा। चाय-पकौड़ी बेचने वाले की अहम भूमिका का खुलासा रेकी करने वालों में एक व्यक्ति रमेश सिंह हाथसरा का है। उस पर उन्हें जरा भी शक नहीं था। संदिग्धों से पूछताछ के दौरान उसके बारे में पता चला। घटनास्थल से महज दो सौ मीटर की ही दूरी पर उसकी चाय पकौड़ी की दुकान है। शंकर प्रसाद डे अक्सर उसी दुकान पर चाय नाश्ता किया करते थे। मंगलवार को हुई थी शंकर प्रसाद डे की हत्या शंकर प्रसाद डे की हत्या मंगलवार रात लगभग 11 बजे दुम्मा से शहरपुरा ड्यूटी जाने के दौरान रास्ते में गोली मारकर कर दी गई थी। अपराधियों ने उनके सीने में छह गोलियां काफी नजदीक से मारी थी। पुलिस को घटनास्थल से शंकर प्रसाद डे का मोबाइल, उनकी बाइक समेत गोली के छह खोखे, दो गोली का अग्रभाग बरामद हुआ था।

