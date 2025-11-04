फिरौती के लिए दो युवकों का अपहरण, पुलिस ने 5 अपराधियों को दबोचा; पीड़ितों को 3 रोटी और रोज पिटाई का खुलासा

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। करमाटांड़ थाना क्षेत्र के अलग-अलग गांवों से पिछले दिनों दो युवकों को अपराधियों ने अगवा कर लिया था। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अपराधी इन्हें अगवा करने के बाद फिरौती की मोटी रकम मांग रहे थे। इस मामले में इनके स्वजनों ने स्थानीय थाने को भी मामले की जानकारी दी थी। कई दिन गुजर जाने के बाद पुलिस टीम ने आखिरकार दोनों अपहृतों को बरामद कर लिया है। साथ ही इस मामले में पांच संदिग्धों को भी गिरफ्तार करने की बात सामने आ रही है।

बताया जा रहा है कि बिराजपुर के केंदुआटांड़ निवासी आरिफ अंसारी को अपराधियों ने 31 अक्टूबर की रात को और इससे कुछ दिन पहले करमाटांड़ थाना क्षेत्र के ही पारटोल के रहने वाले इकराम अंसारी को अपराधियों ने अगवा कर लिया था। फिर लगातार इनके घरवालों से ये अपराधी फिरौती की मांग कर रहे थे। हालांकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस अब तक कुछ भी बताने से लगातार परहेज कर रही है।

पूरी प्लानिंग के साथ अपराधियों के गैंग ने बांट रखे थे अपने काम विश्वस्त सूत्रों की मानें तो दोनों युवकों को अगवा करने वाले गैंग ने पूरी प्लानिंग के साथ दोनों वारदातों को अंजाम देने का काम किया। कुछ ने दोनों युवकों को अगवा करने का काम किया तो कुछ ने इन अगवा युवकों को छिपाने के लिए ठिकाने की तलाश की और किसी ने काल पर इनके स्वजनों से फिरौती की मांग की। लेकिन कॉल डिटेल्स और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अपराधियों के चंगुल से दोनों को सकुशल बरामद कर लिया और इसमें शामिल अपराधी भी दबोचे गए।

अपराधी खाने को देते थे तीन रोटी और रोजाना शाम को करते थे पिटाई विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि इन अपराधियों का मनोबल इस कदर बड़ा हुआ था कि इन अपराधियों ने इन्हें अगवा करने के बाद किसी और जिले में इन्हें ले जाने की जरूरत नहीं समझी। लाखों की फिरौती लेने के लिए इन अपराधियों ने एक युवक को अगवा करने के बाद नारायणपुर थाना क्षेत्र के चैनपुर इलाके के किसी गांव में उसे रखा।

जबकि दूसरे युवक को एक आदिवासी परिवार के घर छिपाकर रखने की बात सामने आ रही है। अगवा कर लाए गए दोनों युवकों को दिनभर में खाने के नाम पर सिर्फ तीन रोटी दी जाती थी। फिर शाम ढलते ही इन्हें सुनसान इलाके में ले जाकर जमकर पीटा जाता था, ताकि इनके स्वजन जल्द से जल्द फिरौती की मोटी रकम देकर इन्हें छुड़ा ले जाएं।