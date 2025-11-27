दो से अधिक संतान और बकाया कर वाले नहीं लड़ पाएंगे झारखंड में नगर निकाय चुनाव, आयोग ने जारी किए निर्देश

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। नगर निकाय चुनाव 2025-26 की तैयारियां प्रशासनिक स्तर से तैयारियां से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने सभी जिले को पत्र भेजकर महापौर, अध्यक्ष और वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए अयोग्यता के कई निर्देश जारी किए हैं।

पत्र के अनुसार झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक संतान वाले चुनाव में उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जिनकी आखिरी संतान का जन्म 09 फरवरी 2013 के बाद हुआ है, वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

सभी नगर निकाय में एक साथ चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत लागू करने का आदेश दिया है। राज्य में सभी नगर निकायों के चुनाव पहली बार एक साथ आयोजित किए जाएंगे, और आयोग ने इसकी तैयारियों को पूरा कर लिया है।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तीन से अधिक संतान वाले उम्मीदवार के मामले में आयोग की प्रति उपायुक्त को भेजी गई है और उनका पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि दो से अधिक संतान वाले व्यक्ति केवल तब अयोग्य होंगे, जब उनकी संतानों की संख्या 9 फरवरी 2013 के बाद बढ़ी हो। यदि दो से अधिक संतान उस तिथि तक या उसके पूर्व थी और बाद में इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, तो वह उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं।