झारखंड में किसानों को 50% अनुदान पर मिल रहे गेहूं-मसूर के बीज, जामताड़ा के नगरी लैम्प्स में वितरण शुरू

संवाद सहयोगी, कुंडहित (जामताड़ा)। झारखंड में किसानों को रबी फसल की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से गेहूं और मसूर के बीज का वितरण शुरू कर दिया गया है। किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड के नगरी लैंप्स में बीज वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन झामुमो प्रखंड अध्यक्ष आफिसर हेंब्रम और विधायक प्रतिनिधि शरम मंडल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि शरम मंडल ने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को रबी फसल की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना है। अनुदान पर बीज मिलने से किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और खेती की लागत कम होगी।

उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को समय पर बीज, खाद और अन्य कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।