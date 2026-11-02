मधुमक्खी पालन से बढ़ेगी जामताड़ा के किसानों की आय, कम जमीन और सीमित संसाधनों में बेहतर स्वरोजगार

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। खेती के साथ मधुमक्खी पालन अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कम जमीन और सीमित संसाधनों में भी मधुमक्खी पालन को स्वरोजगार के रूप में विकसित किया जा सकता है।

इससे शहद उत्पादन के साथ-साथ किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत मिलेगा। किसानों को इस व्यवसाय से जोड़ने के उद्देश्य से सोमवार को जिला उद्यान कार्यालय में तीन दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की उद्यान विकास योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कृषि पदाधिकारी अनूप कुमार हेंब्रम ने किया।

यह प्रशिक्षण दो से चार नवंबर तक चलेगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (नेशनल बी बोर्ड), केंद्र रांची के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को मधुमक्खी पालन की वैज्ञानिक तकनीक और इसके व्यावसायिक महत्व की जानकारी दी जा रही है।