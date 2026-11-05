जामताड़ा के रणचापड़ में कृषक पाठशाला, किसानों को मिली वैज्ञानिक खेती और मृदा संरक्षण की जानकारी

संवाद सहयोगी, कुंडहित (जामताड़ा)। झारखंड के जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड की बाबूपुर पंचायत के रणचापड़ गांव में कृषक पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को मृदा संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में जिला कृषि वैज्ञानिक ने किसानों को सरसों की वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की जानकारी देते हुए श्री विधि अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने पर फसल का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

केवल यूरिया और डीएपी के इस्तेमाल से मिट्टी की पोषक जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, बल्कि फसल के बेहतर विकास के लिए फास्फोरस सहित अन्य आवश्यक पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग भी जरूरी है। प्रखंड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) सुजीत कुमार ने भी किसानों को वैज्ञानिक एवं श्री विधि से खेती करने के लिए प्रेरित किया। वहीं, पूर्व जिला परिषद सदस्य भजहरी मंडल ने कहा कि रासायनिक खाद के अत्यधिक इस्तेमाल से खेतों की मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हो रही है।

इससे बचने के लिए किसानों को अधिक से अधिक गोबर और कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। खेतों में पॉलिथीन और अन्य अपशिष्ट पदार्थ नहीं डालने चाहिए। उन्होंने कहा कि समय रहते मृदा संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।