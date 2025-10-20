Language
    Jharkhand Crime: चोरी की 12 बाइक के साथ दो शातिर चोर गिरफ्तार, धनबाद–देवघर तक फैला है नेटवर्क

    By KAUSHAL KISHORE MIHSRAEdited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    झारखंड पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। पूछताछ में पता चला कि इनका नेटवर्क धनबाद और देवघर तक फैला है, जहाँ से ये बाइकें चुराकर दूसरे राज्यों में बेचते थे। पुलिस को आशंका है कि इनके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं, और मामले की गहनता से जाँच जारी है।

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक संगठित बाइक चोरी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो अन्य साथी फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।

    जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरोह धनबाद, गिरिडीह, देवघर सहित आसपास के जिलों में सक्रिय था और चोरी की मोटरसाइकिलों को अलग-अलग जगहों पर बेचने का काम करता था।

    गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह, पु०अ०नि० अलखनाथ चौबे, पु०अ०नि० सुनील कुमार सिंह एवं सशस्त्र बल के जवानों की एक विशेष टीम गठित की गई थी।

    टीम ने शनिवार की शाम करीब 5:55 बजे पोसोई मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया। इसी दौरान नारायणपुर की ओर से आ रही एक काली स्प्लेंडर प्लस (jh21al-6959) को रोकने का प्रयास किया गया।

    पीछे बैठा युवक खेत की ओर भाग निकला, जबकि चालक को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मकसूद अंसारी उर्फ बहिरा उर्फ मधुलिया, पिता – हारुन अंसारी, साकिन – दिघारी, थाना – नारायणपुर बताया। उसने बताया कि भागा हुआ साथी जैनुल अंसारी उर्फ नचनिया है, जो उसी गांव का रहने वाला है।

    कड़ाई से पूछताछ में मकसूद ने खुलासा किया कि चोरी की मोटरसाइकिलें शहाबुद्दीन अंसारी (उपरभीठरा, करमाटांड़) और बकरीद मियां (सुकदुडीह, करमाटांड़) को बेच दी जाती थीं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छापेमारी कर शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकरीद मियां फरार हो गया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न स्थानों से कुल 12 चोरी की बाइकें बरामद कीं।

    गिरफ्तार अभियुक्त

    1. मकसूद अंसारी उर्फ बहिरा उर्फ मधुलिया
    जगह – दिघारी, थाना – नारायणपुर, जिला – जामताड़ा

    2. शहाबुद्दीन अंसारी
    जगह – उपरभीठरा, थाना – करमाटांड़, जिला – जामताड़ा

    फरार अभियुक्त

    1. जैनुल अंसारी उर्फ नचनिया, साकिन – दिघारी, थाना – नारायणपुर, जिला – जामताड़ा
    2. बकरीद मियाँ, साकिन – सुकदुडीह, थाना – करमाटांड़, जिला – जामताड़ा

     आपराधिक इतिहास

    शहाबुद्दीन अंसारी

    1. जामताड़ा थाना कांड सं. 210/2024, दिनांक 28.10.2024, धारा – 317(4) बी.न.स.


    2. रेल थाना से भी न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है।