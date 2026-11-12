छठ पर झारखंड के 22 हजार अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को सौगात, 15 लाख तक का मिलेगा हेल्थ कवर

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत करीब 22 हजार अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने जा रही है। छठ महापर्व के अवसर पर सरकार की ओर से इसे बड़ी सौगात बताया जा रहा है।

योजना के तहत प्रत्येक कर्मी को पांच से 15 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसे लागू करने के लिए राज्य स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी ने गुरुवार को जामताड़ा सदर अस्पताल के निरीक्षण के दौरान दी।

मंत्री ने सबसे पहले उपाधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद ड्रेसिंग रूम और नवजात शिशुओं के इलाज के लिए संचालित एसएनसीयू का जायजा लिया। उन्होंने महिला एवं पुरुष वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर इलाज और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली।