अब विदेशों में भी दौड़ सकते हैं CLW के इंजन, नवीन जिंदल ने जताई खरीद और निर्यात की इच्छा

संवाद सहयोगी, चित्तरंजन (जामताड़ा)। भारतीय रेल की तकनीकी आत्मनिर्भरता और विद्युत रेल इंजन निर्माण के क्षेत्र में देश की पहचान बन चुका चित्तरंजन रेलइंजन कारखाना (चिरेका) अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी नई संभावनाओं को लेकर चर्चा के केंद्र में है।

देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शामिल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं सांसद नवीन जिंदल ने बुधवार को चिरेका का दौरा कर यहां की उत्पादन क्षमता, तकनीकी दक्षता और आधुनिक विनिर्माण व्यवस्था का जायजा लिया। उनके इस दौरे ने चित्तरंजन में निर्मित विद्युत रेल इंजनों को अफ्रीका समेत दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचाने की संभावनाओं को नई दिशा दी है। जिंदल समूह की ओर से चिरेका से विद्युत रेल इंजन खरीदने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

नवीन जिंदल अपनी टीम और रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा (राइट्स) के प्रतिनिधियों के साथ 11 नवंबर को चित्तरंजन पहुंचे थे। उनके दौरे का प्रमुख उद्देश्य विदेशों में निर्यात के लिए विद्युत रेल इंजनों के निर्माण की चिरेका की क्षमता का आकलन करना था।

इस दौरान उन्होंने महाप्रबंधक मोहित चंद्रा समेत कारखाने के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तकनीकी विचार-विमर्श किया। साथ ही उत्पादन इकाइयों का निरीक्षण कर इंजन निर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं और उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कारखाने से एक रेल इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।

विद्युत रेल इंजन को अफ्रीका तक पहुंचाने की तैयारी इस दौरे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिंदल समूह की विद्युत रेल इंजनों की आवश्यकता और चिरेका से उनकी संभावित खरीद को लेकर सामने आया। नवीन जिंदल ने स्पष्ट किया कि उनके समूह को विद्युत रेल इंजनों की जरूरत है और इसी सिलसिले में चित्तरंजन की उत्पादन क्षमता का आकलन किया जा रहा है।

चिरेका से इंजन खरीदकर अफ्रीका सहित दुनिया के विभिन्न देशों में निर्यात करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। नवीन जिंदल ने कहा कि चित्तरंजन रेलइंजन कारखाने का उनका यह पहला दौरा है। यहां आकर उन्हें कारखाने की उत्पादन क्षमता, आधुनिक तकनीकी सुविधाओं और कर्मचारियों की कार्यकुशलता को करीब से देखने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि कारखाने में पांच हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और उनके पास विशेष तकनीकी कौशल है। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से यहां विश्वस्तरीय विद्युत रेल इंजन तैयार किए जा रहे हैं। जिंदल समूह को भी विद्युत रेल इंजनों की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से चिरेका की क्षमता का आकलन किया जा रहा है, ताकि यहां से इंजन खरीदकर अफ्रीका समेत विभिन्न देशों में निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके।

यदि यह पहल व्यावसायिक समझौते का रूप लेती है तो चित्तरंजन में निर्मित रेल इंजनों को भारतीय रेल की आवश्यकताओं से आगे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी जगह बनाने का अवसर मिल सकता है। इससे न केवल कारखाने की औद्योगिक पहचान को विस्तार मिलेगा, बल्कि भारतीय रेल की सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का भी अवसर पैदा होगा। हालांकि, अभी तक इंजनों की संख्या, उनकी तकनीकी संरचना, मूल्य, आपूर्ति की समय-सीमा और खरीद की शर्तों को लेकर किसी अंतिम समझौते की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इसे संभावित व्यावसायिक पहल और निर्यात की दिशा में क्षमता आकलन के रूप में ही देखा जा रहा है।

देश के रेल विद्युतीकरण और माल परिवहन की रीढ़ है चिरेका चित्तरंजन रेलइंजन कारखाने का महत्व केवल पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर स्थित एक औद्योगिक प्रतिष्ठान तक सीमित नहीं है। यह भारतीय रेल की प्रमुख उत्पादन इकाइयों में शामिल है और देश की विद्युत रेल इंजन निर्माण व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

26 जनवरी 1950 को उत्पादन गतिविधियों की शुरुआत करने वाले इस कारखाने ने भाप इंजनों के निर्माण से अपनी यात्रा शुरू की थी। बाद में बदलती तकनीकी जरूरतों के अनुरूप डीजल और फिर आधुनिक विद्युत रेल इंजनों के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाया। वर्ष 1961-62 में विद्युत रेल इंजन निर्माण की शुरुआत के बाद चिरेका ने लगातार अपनी तकनीकी क्षमता का विस्तार किया है।