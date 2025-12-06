CID के निर्देश पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के इलाके की दवा दुकानों में हो गई छापेमारी, मतलब निकाल रहे दुकानकार

जागरण संवाद सहयोगी, जामताड़ा। झारखंड की सीआइडी महानिदेशक के निर्देश पर राज्यभर में चलाए जा रहे दो दिवसीय अभियान के तहत शुक्रवार को दवा दुकानों में व्यापक छापेमारी की गई। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा को भी जांच से अछूता नहीं रखा गया। इससे क्षेत्र के दुकानदारों से लेकर आम लोगों के बीच इस कार्रवाई को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।



जामताड़ा जिला औषधि निरीक्षक और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त टीम ने जामताड़ा और देवघर जिले में लगभग एक दर्जन थोक एवं खुदरा दवा दुकानों का निरीक्षण किया। जिला औषधि निरीक्षक चंदन प्रसाद कश्यप ने सुबह 10 बजे जामताड़ा जिला मुख्यालय में दवा दुकानों की जांच की शुरुआत की।

निरीक्षण के दौरान पापुलर मेडिकल हाल, बाबा मेडिकल, श्रीराम मेडिकल, वीणा पानी मेडिकल हाल और संदीप मेडिकल सहित अन्य दुकानों की बारीकी से जांच की गई। जांच टीम ने दुकानों में उपलब्ध दवाओं की श्रेणी, दवा खरीद के स्रोत, बिक्री के औसत अनुपात तथा स्टाक रजिस्टर की स्थिति की जांच की।