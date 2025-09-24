मोबाइल देखते-देखते महिला को आई झपकी, घर से दिनदहाड़े 1.27 लाख ले उड़े चाेर

जामताड़ा में एक महिला नाज़नीन गजाला मोबाइल पर रील देखते हुए सो गई जिसके दौरान उसके घर से 1.27 लाख रुपये की चोरी हो गई। उसके पति तबरेज खान ने बैंक से लोन लेकर यह रकम घर के काम के लिए निकाली थी। चोर बांस का दरवाजा तोड़कर घर में घुसा और अलमारी से पैसों का बैग ले गया।

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। मोबाइल पर रील देखना एक महिला और उसके पूरे परिवार पर भारी पड़ गया। हुआ यूं कि जामताड़ा के पथरचपड़ा मोहल्ले की रहने वाली महिला नाजनीन गजाला को मोबाइल पर रील देखते-देखते अचानक ही झपकी आ गई।

इस बीच वह तकरीबन एक घंटे तक नींद में सोई रही, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो पता चला उसके घर में चोरी हो चुकी है। मंगलवार को दिनदहाड़े ही उसके घर में घुसे चोर ने कमरे के अंदर बैग में रखे 1.27 लाख रुपये पर हाथ साफ कर लिया।

बैंक से लोन लेकर रखे थे पैसे घटना के बाद पूरे घर में कोहराम मच गया और गजाला का रो-रोकर बुरा है। उसके पति तबरेज खान ने बताया कि उस घर में घुसे चोर करीब एक लाख 27 हजार रुपये अपने साथ ले गए। यह रकम तबरेज़ खान ने बैंक से लोन लेकर घर के कामकाज के लिए निकाल रखी थी।

जानकारी के अनुसार तबरेज खान गेरैज में मजदूरी करता है। लेकिन कुछ दिनों पहले मजदूरी के दौरान उसकी आंख में चोट लग गई थी, जिस वजह से वह ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। घटना के समय उनकी पत्नी नाज़नीन ग़ज़ाला मोबाइल देख रही थी और अचानक झपकी आने लगी तो वह सो गई।

घर का दरवाजा तोड़ घूसे बदमाश लेकिन तकरीबन एक घंटे बाद जब उसकी आंख खुली तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और अलमारी खुली हुई है। चोर पीछे बांस का दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुआ और अलमारी में रखा पैसों से भरा बैग गायब कर दिया।