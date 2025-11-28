Jamtara में विवाह समारोह में गुंडागर्दी, महिलाओं से छेड़छाड़, गहने लूटे

जागरण संवाददाता, करमाटांड़ (जामताड़ा)। विवाह स्थल पर जबरन प्रवेश कर छेड़छाड़, मारपीट, जानलेवा हमला और लूटपाट करने के मामले में हेठ करमाटांड़ के लखन लाल मंडल ने करामटांड़ थाने मे केस दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि 26 नवंबर को वह अपनी पत्नी, दो पुत्र, पुत्रवधु, पोते व पोतियों के साथ अपने नाती दीपक कुमार मंडल के फोफनाद स्थित गांव में आयोजित शादी समारोह में पहुंचे थे। शाम सात बजे से विवाह समारोह बड़े उत्साह के साथ सुचारू रूप से चल रहा था।

तभी फोफनाद के ही रहने वाले सूरज मंडल, रोशन मंडल, निवास मंडल, कुंदन मंडल, मिथिलेश मंडल, अखिलेश मंडल, लेदमा मंडल, दिनेश मंडल और सुमित मंडल समेत कई लोग साउंड सिस्टम के पास आए और नाच रही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे।

जब उनके बेटे मंजीत मंडल की पत्नी शारदा देवी ने इस बात का विरोध किया तो रोशन मंडल ने उसकी साड़ी जोर से खींच ली। इस कारण उसे सभी मेहमानों के सामने उसे अपमानित होना पड़ा। महिलाओं की चीखें सुनकर वह अपने बेटों और दामाद के साथ वहां पहुंचे और स्थिति को शांत करने की कोशिश की। इसपर सूरज मंडल ने कहा कि इसे मारो और इनके हाथ-पैर तोड़ दो। जैसे ही उन्होंने यह कहा, रोशन मंडल और कुंदन मंडल ने उनका हाथ पकड़ लिया और अंगुली तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान इन अपराधियों ने उनपर लात-घूंसे भी बरसाए। तभी उनके दोनों बेटे मंजीत कुमार मंडल और मनीष रमन मंडल आए और छुड़ाने की कोशिश करने लगे।

इस पर कुंदन मंडल ने उनके बेटे मंजीत मंडल के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे बचने के प्रयास में उसने अपने हाथ से उसे रोक लिया, जिससे उसका बायां हाथ कट गया और खून बहने लगा।

इतना ही नहीं, इन लोगों ने उनके छोटे बेटे मनीष रंजन मंडल से जबरन बैग छीन लिया, जिसमें 26,000 नकद उपहार, 80 लिफाफे पैसे (लगभग 70-80 हजार) और कई सोने-चांदी के आभूषण थे। इस दौरान उन्होंने पंडाल में हंगामा मचाया और मेज, कुर्सियां, लाइटें आदि तोड़-फोड़ कीं। साथ ही मेहमानों के लिए तैयार किए गए खाने को पलट दिया, जिसमें एक बड़े बर्तन में पकाया गया मटन भी बर्बाद हो गया। इसके परिणामस्वरूप उनके परिवार को हजारों का नुकसान हुआ और सैंकड़ों मेहमान विवाह स्थल से बिना खाए ही लौट गए। उनकी बेटी और उनके परिवार को सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ा। इन लोगों की हिंसक तोड़फोड़ देखकर वे लोग डर गए और घर में घुसकर दोनों तरफ के गेट बंद कर लिया।