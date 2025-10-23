Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जामताड़ा में NGO की आड़ में चला रहा था सेक्स रैकेट, ग्रामीणों ने हंगामा कर बनाया बंधक

    By Kaushal Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    जामताड़ा में एक युवक एनजीओ की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहा था। ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने मकान को घेरकर आरोपी को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रहा है, लेकिन हर बार ठिकाना बदल लेता था।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। जामताड़ा से सटे गोपालपुर गांव जाने वाली सड़क के किनारे बने एक मकान में जामताड़ा शहर का रहने वाला एक युवक सेक्स रैकेट चला रहा था।

    इस धंधे को चलाने के लिए उसने एक एनजीओ की आड़ ले रखी थी। पिछले कुछ दिनों से जब यहां अलग-अलग लड़कियों के आने-जाने की भनक स्थानीय ग्रामीणों को लगी तो उन्हें शक हुआ।

    लगातार अलग-अलग लड़के-लड़कियों के आने-जाने की खबर पाकर आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बुधवार को इस मकान को घेर लिया और मौके से यहां सेक्स रैकेट चला रहे युवक जयकिशन साव को धरदबोचा। इस बीच मौके का फायदा उठाकर वहां मौजूद लड़कियां भाग निकलीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और दोपहर बाद से देर शाम तक हंगामा होता रहा। इस बीच घटना की सूचना स्थानीय मुखिया और जामताड़ा टाउन थाने की पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे टाउन थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह काफी देर तक लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास करते रहे।

    मौके पर पहुंचे स्थानीय मुखिया सरोज हेम्ब्रम की मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने आरोपित को पुलिस के हवाले किया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कमरे से कई आपत्तिजनक सामाग्री बरामद की है।

    थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि स्थानीय लोगों के आरोपों के आधार पर आरोपित से पूछताछ की गई और मौके से बरामद आपत्तिजनक साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है। देर शाम तक आरोपित के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया जारी रही।

    काफी समय से सेक्स रैकेट चलाने के लग रहे आरोप

    विश्वस्त पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपित के खिलाफ काफी समय से सेक्स रैकेट चलाने के आरोप लगते रहे हैं। सूत्रों की मानें तो यह आरोपित जामताड़ा के अलग-अलग ठिकानों पर सेक्स रैकेट चला चुका है।

    लेकिन जब लोगों को मामले की भनक लगती थी वह अपना ठिकाना बदल लेता था। लेकिन इस बार साक्ष्यों के साथ पुलिस ने आरोपित को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से धरदबोचा।