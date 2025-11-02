Jamtara News: सड़क हादसे में दो साल के मासूम की मौत, महिला समेत तीन की हालत गंभीर
जमताड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो साल के बच्चे की मौत हो गई। इस घटना में एक महिला सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
संवाद सहयोगी, नाला (जामताड़ा)। रविवार की देर शाम हुए एक सड़क हादसे में दो साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नाला-अफजलपुर सड़क पर आसनजोड़ी गांव के समीप हुई।
इस हादसे में दो साल के मासूम पिंटू मंडल की मौत हो गई, जबकि सुलंगा निवासी मासूम के पिता मनोज मंडल, उनकी पत्नी रूपाली मंडल और साइकिल में सवार भूली गांव निवासी महादेव माजी गंभीर रूप से घायल हो गए।
चश्मदीदों के अनुसार हादसा एक बड़ी गाड़ी को साइड देने के दौरान हुआ। एक तेज रफ्तार वाहन बाइक के करीब से गुजरा, जिससे बचने के चक्कर बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया। जबकि दूसरी ओर से आ रहा साइकिल सवार भी गिरकर घायल हो गया।
ड्यूटी से नदारद मिले डॉक्टर
वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों की मदद से जब सभी घायलों को पहले नाला सीएचसी पहुंचाया गया तो वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर नदारद मिले। स्वजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि डॉक्टर के मौके पर ना रहने और इलाज देर से शुरू होने की वजह से मासूम की मौत हुई है। घटना के बाद परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और तकरीबन चार घंटे तक सीएचसी के गेट के सामने ही हंगामा करने लगे।
दूसरी ओर इस हादसे में घायल हुए 64 वर्षीय महादेव माजी, मनोज मंडल और रूपाली मंडल को गंभीर चोटें आई हैं। तीनों को प्रारंभिक इलाज के उपरांत आसनसोल रेफर कर दिया गया है, जबकि घटना की खबर पाकर मृत बच्चे की दादी अस्पताल परिसर पंहुचते ही बेहोश हो गई। अब बुजुर्ग महिला का भी वहीं अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि अस्पताल प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी व ड्यूटी में तैनात चिकित्सक नदारद थे। इधर इलाज कर रहे चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अरविंद कुमार सोरेन ने बताया कि घटना की खबर मिलने के बाद वह अस्पताल पहुंचे और इलाज शुरू किया, जबकि ड्यूटी डॉ. संजय कुमार की थी, लेकिन वह अस्पताल में मौजूद नहीं थे।
घटना की खबर पाकर नाला थाने की पुलिस, बीडीओ आकांक्षा कुमारी व सीओ नाला अस्पताल पंहुचे। समाचार भेजें जाने तक आक्रोशित ग्रामीण सीएचसी गेट पर ही हंगामा कर रहे थे।
