Jamtara News: बालू लदे ट्रैक्टर ने गाड़ी को मारी टक्कर, बाल-बाल बचीं अधिकारी की पत्नी

जामताड़ा में अवैध बालू ले जा रहे ट्रैक्टर ने एक अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में अधिकारी की पत्नी और ड्राइवर बाल-बाल बचे। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक फरार हो गया लेकिन पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। एनजीटी के प्रतिबंधों के बावजूद जिले में बालू तस्करी जारी है और इस पर लगाम लगाने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं।

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। मंगलवार को हुए एक हादसे में जिले में हो रही बालू तस्करी की पोल खोल दी है। एनजीटी की पाबंदियों के बावजूद अवैध तरीके से बालू लेकर जा रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जिले के एक अधिकारी की गाड़ी को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे के दौरान गाड़ी में बैठी अधिकारी की पत्नी, ड्राइवर व अन्य लोग इस हादसे में बाल-बाल बच गए।

इस हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक अपनी गाड़ी लेकर फरार हो गया। इधर, इस हादसे की खबर पुलिस व प्रशासनिक हलके में फैलते ही पूरा ही तंत्र रेस हो गया। कुछ ही देर बाद विभागीय अधिकारियों के निर्देश पर माइनिंग इंस्पेक्टर व जामताड़ा टाउन थाने की पुलिस ने अवैध बालू लदे ट्रैक्टर और इसके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। शाम ढलने से पहले ही पुलिस व माइनिंग अधिकारी की टीम ने बालू लदे ट्रैक्टर को खोज निकाला और पुलिस उसे कस्टडी में लेकर जामताड़ा टाउन थाने ले आई। इस बीच ट्रैक्टर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार इस गाड़ी से जिले के एक बड़े अधिकारी की पत्नी धनबाद जा रही थी। जैसे ही गाड़ी चेंगायडीह के रास्ते धोबाना मोड़ से आगे बड़ी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने गाड़ी को टक्कर मारी. लेकिन अधिकारी की गाड़ी चला रहे ड्राइवर की सूझ-बूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया और दोनों गाड़ियां उस वक्त वहां से निकल गई, लेकिन इस बात की सूचना ड्राइवर ने अधिकारी को काल कर दी।