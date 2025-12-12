नगर निकाय चुनाव में आरक्षण का नया खेल, जामताड़ा-मिहिजाम में 7-9 महिला वार्ड, OBC कोटा में बदलाव

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को वार्ड वार आरक्षण देने की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर पूरी कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार उप निर्वाचन कार्यालय से इस वार्डवार आरक्षण का तैयार प्रारूप आयोग को भेज दिया गया है।

जिले 11 दिसंबर को रांची में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में प्रारूप की समीक्षा कर वार्डों के आरक्षण पर आयोग के स्तर से अंतिम मुहर लगा दी गई। इसके बाद इसे प्रकाशित किया जाएगा।

सात वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित

सूत्रों अनुसार, जामताड़ा नगर पंचायत में सात वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है जबकि मिहिजाम नगर परिषद में नौ वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

वहीं जामताड़ा नगर पंचायत में कुल 16 वार्डों में तीन वार्ड ओबीसी-वन व ओबीसी-टू के लिए दो वार्ड आरक्षित किया गया है। जबकि तीन वार्ड एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं। शेष आठ वार्ड अनारक्षित होंगे।

चार वार्ड ओबीसी-वन आरक्षित

मिहिजाम नगर परिषद में कुल 20 वार्डों में चार वार्ड ओबीसी-वन व ओबीसी-टू के लिए दो वार्ड आरक्षित किए गए हैं। जबकि दो वार्ड एससी व चार वार्ड एसटी के लिए आरक्षित किए गए हैं ।