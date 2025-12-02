Language
    जामताड़ा में नकली विदेशी शराब कारोबारी सिंडिकेट के चार लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:46 AM (IST)

    जामताड़ा पुलिस ने नकली विदेशी शराब के कारोबार का पर्दाफाश करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सूचना मिली थी कि कुरकुरे की बोरियों के बीच छिपाकर नकली शराब बिहार भेजी जा रहाी है। इसके बाद एक विशेष टीम बनाकर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पाण्डेयडीह मोड़ पर वाहनों की जांच शुरू की गई।

    कुरकुरे की बोरियों के बीच छिपाकर नकली शराब भेजी जा रही थी बिहार। फोटो जागरण

    जागरण टीम, मुरलीपहाड़ी-जामताड़ा। बिहार व बंगाल में नकली विदेशी शराब की तस्करी करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जामताड़ा की पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने रविवार की रात में एक ट्रक से बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब और स्प्रिट बरामद किया है।

    इसके अलावा तस्करी में शामिल चार लोगों को भी गिरफ्तार किया है। सभी धनबाद जिले के विभिन्न इलाके में रहते है। यह जानकारी अपने कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसपी राजकुमार मेहता ने दी है।

    उन्हाेंने बताया कि सूचना मिली थी कि कुरकुरे की बोरियों के बीच छिपाकर नकली शराब बिहार भेजी जा रहाी है। इसके बाद एक विशेष टीम बनाकर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पाण्डेयडीह मोड़ पर वाहनों की जांच शुरू की गई।

    जांच के दौरान डब्ल्यूबी 51 सी 5752 डीसीएम ट्रक से 210 पेटी नकली विदेशी शराब और 78 पेटी स्प्रिट बरामद हुई। यह ट्रक कुरकुरे की बोरियों के नीचे शराब छिपाकर ले जा रहा था।

    वहीं स्कार्टिंग कर रही दो कार से भी कुल 15 पेटी शराब मिली है। बरामद शराब की कीमत करीब 16 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि बिहार में इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपये बताई जा रही है।

    गिरफ्तार शराब कारोबारियों में ट्रक चालक दारा सिंह, चंद्रदेव मंडल, रहीम अंसारी और संतोष पासवान शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, 50 बोरी कुरकुरे खाद्य वस्तु और 33 हजार रुपये नकद भी जब्त किए हैं।

    राजा यादव सिंडिकेट का सरगना

    पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा सिंडिकेट है। धनबाद का राजा यादव सिंडिकेट का सरगना है। जांच में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चंद्रदेव मंडल नकली विदेशी शराब के कारोबार में कई बार जेल जा चुका है। बताया जाता है कि इस सिंडिकेट में कई बड़े पहुंच वाले लोग भी शामिल हैं।

    धनबाद जिले के मनियाडीह इलाके के करमाटांड़ गांव के रहने वाले चंद्रदेव मंडल इस अवैध कारोबार में कई वर्षों से संलिप्त रहा है। इन्हें गिरिडीह जिले के ताराटांड़ और जामताड़ा के बिंदापाथर थाना क्षेत्र में इस नकली विदेशी शराब कारोबार के मामले में जेल भेजा जा चुका है।

    हालांकि बंगाल से लाए जा रहे इस शराब लदे वाहन में अन्य लोग भी शामिल हैं। उनके नाम को पुलिस ने उजागर नहीं किया है। पुलिस उन्हें भी अपने गिरफ्त में लेने को जुटी है। चंद्र देव के अलावा तीन लोग तीन वाहनों के चालक हैं और सभी धनबाद जिले के विभिन्न गांव के निवासी हैं।

    यह सामान जब्त

    • एक ट्रक डब्ल्यूबी 51 सी 5752
    • नकली विदेशी शराब : 225 पेटी
    • 40 लीटरवाला 78 गैलन स्प्रिट :: 3120 लीटर स्प्रिट
    • प्लास्टिक के 50 बोरी में कुरकुरे
    • मोबाइल फोन 07
    • छोटी कार दो
    • आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड
    • नकद 33000 रुपये