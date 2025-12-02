जामताड़ा में नकली विदेशी शराब कारोबारी सिंडिकेट के चार लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में शराब जब्त

जागरण टीम, मुरलीपहाड़ी-जामताड़ा। बिहार व बंगाल में नकली विदेशी शराब की तस्करी करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जामताड़ा की पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने रविवार की रात में एक ट्रक से बड़ी मात्रा में नकली विदेशी शराब और स्प्रिट बरामद किया है।

इसके अलावा तस्करी में शामिल चार लोगों को भी गिरफ्तार किया है। सभी धनबाद जिले के विभिन्न इलाके में रहते है। यह जानकारी अपने कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में एसपी राजकुमार मेहता ने दी है।

उन्हाेंने बताया कि सूचना मिली थी कि कुरकुरे की बोरियों के बीच छिपाकर नकली शराब बिहार भेजी जा रहाी है। इसके बाद एक विशेष टीम बनाकर नारायणपुर थाना क्षेत्र के पाण्डेयडीह मोड़ पर वाहनों की जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान डब्ल्यूबी 51 सी 5752 डीसीएम ट्रक से 210 पेटी नकली विदेशी शराब और 78 पेटी स्प्रिट बरामद हुई। यह ट्रक कुरकुरे की बोरियों के नीचे शराब छिपाकर ले जा रहा था।

वहीं स्कार्टिंग कर रही दो कार से भी कुल 15 पेटी शराब मिली है। बरामद शराब की कीमत करीब 16 लाख रुपये आंकी गई है, जबकि बिहार में इसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपये बताई जा रही है।

गिरफ्तार शराब कारोबारियों में ट्रक चालक दारा सिंह, चंद्रदेव मंडल, रहीम अंसारी और संतोष पासवान शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन, 50 बोरी कुरकुरे खाद्य वस्तु और 33 हजार रुपये नकद भी जब्त किए हैं।

राजा यादव सिंडिकेट का सरगना

पुलिस का कहना है कि यह एक बड़ा सिंडिकेट है। धनबाद का राजा यादव सिंडिकेट का सरगना है। जांच में कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जल्द ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। चंद्रदेव मंडल नकली विदेशी शराब के कारोबार में कई बार जेल जा चुका है। बताया जाता है कि इस सिंडिकेट में कई बड़े पहुंच वाले लोग भी शामिल हैं।