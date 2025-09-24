Language
    जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9.91 लाख नगद सहित लैपटॉप के साथ दो गिरफ्तार

    By Kaushal Kumar Singh Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:31 PM (IST)

    जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। करमाटाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9.91 लाख रुपये मोबाइल लैपटॉप सिम कार्ड और एटीएम कार्ड जब्त किए गए। एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि आरोपी इलेक्ट्रिसिटी बिल और आरटीओ ई-चालान के नाम पर ठगी करते थे।

    जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र में छापेमारी कर दो कुख्यात साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया।

    इनके पास से 9.91 लाख रुपये नगद, मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। इस बात की जानकारी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एसपी राजकुमार मेहता ने दी।

    पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पु०नि० चन्द्रमणि भारती के नेतृत्व में पु०नि० प्रशांत कुमार, पु०नि० अमृत कुमार राम, पु०अ०नि० हीरालाल महतो, स०अ०नि० स्टेनली हेम्ब्रम एवं अन्य पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। छापामारी ग्राम सामुकपोखर स्थित रितेश कुमार मंडल के घर और ग्राम जियाजोरी के राजाबांध तालाब के पास की गई। दोनों आरोपी मौके से गिरफ्तार कर लिए गए।

    गिरफ्तार अपराधी

    रितेश कुमार मंडल (24 वर्ष), पिता – गुलेजर मंडल, ग्राम सामुकपोखर

    पवन मंडल (26 वर्ष), पिता – बासुदेव मंडल, ग्राम मट्टॉड (टोला सुखलटॉड़)

    दोनों आरोपियों को आवश्यक पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है।

    बरामदगी

    नगद राशि – ₹9,91,000

    मोबाइल फोन – 05

    सिम कार्ड – 06

    एटीएम कार्ड – 06

    चेकबुक – 03

    आधार कार्ड – 01

    लैपटॉप – 02

    अपराध का तरीका

    गिरफ्तार अपराधी व्हाट्सएप नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल और आरटीओ ई-चालान का एपीके लिंक भेजते थे। जैसे ही पीड़ित इस लिंक को डाउनलोड करता, मोबाइल का डाटा अपराधियों के पास पहुंच जाता था।

    इसके आधार पर वे ई-वॉलेट का इस्तेमाल कर खाते से पैसे निकाल लेते थे। ठगी की रकम तुरंत विभिन्न खातों और वॉलेट में ट्रांसफर कर दी जाती थी, जिससे ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था।

    अपराधियों का पुराना इतिहास

    रितेश कुमार मंडल: साइबर थाना कांड संख्या 52/22 (दिनांक 30.08.2022) में 414, 419, 420, 467, 468, 471, 120(बी) भादवि एवं 66 (बी)(सी)(डी) आईटी एक्ट के तहत आरोप पत्र।

    पवन मंडल: साइबर थाना कांड संख्या 33/22 (दिनांक 01.07.2022) में इसी तरह के मामले में आरोपपत्र।

    पुलिस के अनुसार आरोपियों का नेटवर्क पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश और असम तक फैला हुआ था।

    इस संबंध में जामताड़ा साइबर थाना कांड संख्या 63/25, दिनांक 23.09.2025 दर्ज किया गया है। दोनों पर बी.न.स 2023 की धाराओं, आईटी एक्ट और टेलिकम्युनिकेशन एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

    वहीं पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध नंबरों या संदेश की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।