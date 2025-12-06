बंदूक की नोक पर लूट: पाई-पाई जोड़कर बेटी की शादी के लिए जुटाया था सामान, नकाबपोश डकैतों ने कर दिया साफ

संवाद सहयोगी, करमाटांड़ (जामताड़ा)। करमाटांड़ थाना क्षेत्र के खूंटाबांध रजक टोला के एक घर में घुसे अपराधियों ने शुक्रवार देर रात लाखों का डाका डाला। घर के मालिक हेमलाल रजक ने बताया कि रात 12 बजे के करीब दूसरे छत से होकर घुसे आठ अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर डकैती की वारदात को अंजाम दिया।

डकैत हथियार के बल पर तकरीबन ढाई लाख रुपये के गहने, 25 हजार रुपये कैश और पीतल के कीमती बर्तन साथ ले गए। उन्होंने ये गहने, बर्तन और कैश अपनी बेटी के ब्याह के लिए जमा कर रखा था। रजक ने बताया कि आठ डकैत उनके कमरे में घुसे और उनकी कनपटी पर पिस्टल सटाकर उन्हें अपने कब्जे कर लिया। बदमाशों ने इसके बाद उनके बेटे को उठाने को कहा, जोकि दूसरे कमरे में था। जब उन्होंने बेटे को उठाने के लिए दरवाजा खोलवाया तो बदमाशों ने उनके दोनों बेटों, एक बहू, बेटी, पत्नी और दो सोए हुए बच्चे को उठाकर एक कमरे में कर दिया। साथ ही शाेर ना मचाने की हिदायत देते रहे और ऐसा करने पर जान से मार देने की धमकी भी देते रहे। उसके बाद घर की तीनों अलमारी के तीनों ताला तोड़कर करीब ढाई लाख के जेवरात और 25 हजार नकद राशि के साथ घर में रखे हुए पीतल के बर्तन को भी अपने साथ ले गए।

वह अपने पूरे परिवार के साथ एक ही एक कमरे में बंद थे। सभी बदमाश बाहर निकले और चले गए तब जाकर वे लोग पीछे की ओर से अपने पड़ोस के लोगों को चिल्लाकर बुलाया। तब दरवाजा खोलने के बाद वे लोगों ने बाहर निकले, जब तक वे लोग बाहर निकल सके।

सूचना के बाद पुलिस ने शुरू की जांच सुबह जब इधर-उधर देखा तो पास पर ही हाथ में पहनने वाला ग्लब्स गिरा हुआ मिला। अपराधी चार मोबाइल फोन भी उन लोगों सेन छुड़ाकर ले गए। अब सभी मोबाइल स्विच ऑफ हैं। डकैती को वारदात देने वाले अपराधियों की संख्या 8 थी और सबने नकाब पहन रखा था, जबकि नीचे पायजामे की तरह पुलिस की वर्दी पहन रखी थी।

पीड़ित ने बताया कि पिस्टल के साथ-साथ उनके हाथों में चाकू की तरह बड़े कट्टे थे। सभी आरोपित एक उम्र के लग रहे थे और सभी हिंदी व खोरठा में बात कर रहे थे। घटना के बाद तुरंत प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी चंदन तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल शुरू की।