Eastern Railway ने दिसंबर तक बदले कई ट्रेनों के रूट, यात्रा से पहले जांच लें मार्ग

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। पटना-आसनसोल-हावड़ा रेल लाइन पर दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रीमाडलिंग और नान-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 31 दिसंबर तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। पूर्व रेलवे के अनुसार, इस अवधि में ट्रेनों को दुर्गापुर के बजाय वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा और इंजन परिवर्तन (लोकोमोटिव रिवर्सल) अंडाल स्टेशन पर किया जाएगा। रेलवे ने बताया कि रांची–कामख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस और मालदा टाउन–सूरत साप्ताहिक एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों सहित अन्य कई ट्रेनों को दिसंबर महीने भर के लिए डायवर्ट किया गया है।

पहले ये ट्रेनें आसनसोल, अंडाल, दुर्गापुर, अंडाल होते हुए अपने गंतव्य तक चलती थीं, लेकिन अब इन्हें दुर्गापुर से हटा कर सीधा आसनसोल–अंडाल–सैंथिया मार्ग से संचालित किया जाएगा। इससे दुर्गापुर स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा।



इंटरलाकिंग कार्य के चलते अब ट्रेनों के इंजन दुर्गापुर के स्थान पर अंडाल में बदले जाएंगे। यह व्यवस्था 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। रेलवे का कहना है कि दुर्गापुर स्टेशन पर चल रहे यार्ड रीमाडलिंग कार्य से भविष्य में ट्रेन संचालन और तेज तथा सुरक्षित होगा, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले अपने ट्रेन का रूट और समय जरूर जांचना चाहिए।



दिसंबर महीने के शेष दिनों तक इसी वैकल्पिक मार्ग से ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पूर्व एनटीईएस ऐप, रेलवे हेल्पलाइन या संबंधित स्टेशनों से समय और रूट की पुष्टि कर लें, ताकि किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।