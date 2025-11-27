Eastern Railway ने दिसंबर तक बदले कई ट्रेनों के रूट, यात्रा से पहले जांच लें मार्ग
Durgapur Railway Station: पूर्वी रेलवे ने दिसंबर तक कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। यह बदलाव तकनीकी कारणों और रखरखाव कार्यों के चलते किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले अपने रूट की जांच कर लें। प्रभावित यात्रियों को रेलवे द्वारा सूचना दी जा रही है।
जागरण संवाददाता, जामताड़ा। पटना-आसनसोल-हावड़ा रेल लाइन पर दुर्गापुर स्टेशन पर यार्ड रीमाडलिंग और नान-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 31 दिसंबर तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। पूर्व रेलवे के अनुसार, इस अवधि में ट्रेनों को दुर्गापुर के बजाय वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा और इंजन परिवर्तन (लोकोमोटिव रिवर्सल) अंडाल स्टेशन पर किया जाएगा।
रेलवे ने बताया कि रांची–कामख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस और मालदा टाउन–सूरत साप्ताहिक एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों सहित अन्य कई ट्रेनों को दिसंबर महीने भर के लिए डायवर्ट किया गया है।
पहले ये ट्रेनें आसनसोल, अंडाल, दुर्गापुर, अंडाल होते हुए अपने गंतव्य तक चलती थीं, लेकिन अब इन्हें दुर्गापुर से हटा कर सीधा आसनसोल–अंडाल–सैंथिया मार्ग से संचालित किया जाएगा। इससे दुर्गापुर स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव नहीं होगा।
इंटरलाकिंग कार्य के चलते अब ट्रेनों के इंजन दुर्गापुर के स्थान पर अंडाल में बदले जाएंगे। यह व्यवस्था 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। रेलवे का कहना है कि दुर्गापुर स्टेशन पर चल रहे यार्ड रीमाडलिंग कार्य से भविष्य में ट्रेन संचालन और तेज तथा सुरक्षित होगा, लेकिन फिलहाल यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए यात्रा से पहले अपने ट्रेन का रूट और समय जरूर जांचना चाहिए।
दिसंबर महीने के शेष दिनों तक इसी वैकल्पिक मार्ग से ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पूर्व एनटीईएस ऐप, रेलवे हेल्पलाइन या संबंधित स्टेशनों से समय और रूट की पुष्टि कर लें, ताकि किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।
आसनसोल–अंडाल–सैंथिया मार्ग से डायवर्ट की गई ट्रेनें (नवंबर–दिसंबर)
🚆 डायवर्ट ट्रेनें एवं तिथिया
|ट्रेन संख्या
|ट्रेन का नाम
|डायवर्ट की तारीखें
|12551
|एसएमवीटी बेंगलुरु–कामाख्या एसी सुपरफास्ट
|29 नवंबर, 6, 13, 20, 27 दिसंबर
|12552
|कामाख्या–एसएमवीटी बेंगलुरु एसी सुपरफास्ट
|26 नवंबर, 3, 10, 17, 24, 31 दिसंबर
|13417
|दीघा–मालदा टाउन एक्सप्रेस
|27 नवंबर, 4, 11, 18, 25 दिसंबर
|13418
|मालदा टाउन–दीघा एक्सप्रेस
|27 नवंबर, 4, 11, 18, 25 दिसंबर
|13425
|मालदा टाउन–सूरत एक्सप्रेस
|29 नवंबर, 6, 13, 20, 27 दिसंबर
|13426
|सूरत–मालदा टाउन एक्सप्रेस
|1, 8, 15, 22, 29 दिसंबर
|15629
|तांबरम–सिलघाट टाउन नागांव एक्सप्रेस
|1, 8, 15, 22, 29 दिसंबर
|15630
|सिलघाट टाउन–तांबरम नागांव एक्सप्रेस
|28 नवंबर, 5, 12, 19, 26 दिसंबर
|15640
|कामाख्या–पुरी एक्सप्रेस
|30 नवंबर, 7, 14, 21, 28 दिसंबर
|15661
|रांची–कामाख्या एक्सप्रेस
|26 नवंबर, 3, 10, 17, 24, 31 दिसंबर
|15662
|कामाख्या–रांची एक्सप्रेस
|2, 9, 16, 23, 30 दिसंबर
|15929
|तांबरम–न्यू तिनसुकिया एक्सप्रेस
|27 नवंबर, 4, 11, 18, 25 दिसंबर
|15930
|न्यू तिनसुकिया–तांबरम एक्सप्रेस
|1, 8, 15, 22, 29 दिसंबर
|22611
|एमजीआर चेन्नई सेंट्रल–न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट
|26 नवंबर, 3, 10, 17, 24, 31 दिसंबर
|22612
|न्यू जलपाईगुड़ी–एमजीआर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट
|28 नवंबर, 5, 12, 19, 26 दिसंबर
📌 नोट: ये सभी ट्रेनें अब दुर्गापुर के बजाय आसनसोल–अंडाल–सैंथिया मार्ग से चलेंगी।
