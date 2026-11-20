जागरण संवाददाता, जामताड़ा। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अकवान का असर जामताड़ा के मौसम (Jamtara Weather Update) पर भी दिखने लगा है। गुरुवार रात से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। शुक्रवार सुबह करीब छह बजे से जिले में रिमझिम बारिश शुरू हो गई।

सुबह से हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा काफी कम चहल-पहल देखने को मिली। बच्चे बारिश के बीच छाता और रेनकोट लेकर स्कूल जाते नजर आए। वहीं, सुबह के समय बाजार और मुख्य सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा रहा।

बता दें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की ओर से 19 नवंबर को जारी रेड अलर्ट एडवाइजरी के अनुसार, चक्रवात अकवान के 20 नवंबर को दोपहर तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटवर्ती क्षेत्रों के बीच पहुंचने की संभावना जताई गई है।

इसके प्रभाव से झारखंड के दक्षिणी हिस्सों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश और स्थानीय स्तर पर जलजमाव की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम में आए इस बदलाव का असर जामताड़ा में भी महसूस किया जा रहा है।

किसानों के लिए मिली-जुली स्थिति बारिश को लेकर कृषि वैज्ञानिक संजय कुमार सिंह ने बताया कि इसका खेती पर मिला-जुला असर पड़ सकता है। सरसों और आलू की खेती के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है। इससे खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों को लाभ मिलेगा।